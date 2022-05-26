Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık tazminat cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Man Adası belgeleri’ ile ilgili açıklamalarında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve akrabalarına hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar duruşması yapıldı.
İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne görülen duruşmada Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in reddi hakim talebi reddedilirken, Kılıçdaroğlu’nun 100 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.
Söz konusu kararı sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, şu ifadelere yer verdi: