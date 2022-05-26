Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık tazminat cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Man Adası belgeleri’ ile ilgili açıklamalarında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve akrabalarına hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar duruşması yapıldı.

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne görülen duruşmada Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in reddi hakim talebi reddedilirken, Kılıçdaroğlu’nun 100 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.

Söz konusu kararı sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan ve yakınları tarafından Genel Başkan, aleyhine açılan davada bugün; suç işleyen, delillerimizi toplamayan, şikayet ettiğimiz halde davadan ısrarla çekilmeyen, ret prosedürünü uygulamayan sözde hakim tarafından toplamda 100 bin TL aleyhe tazminata hükmedildi! Tarihe not: Ancak sözümüz söz! Diğer davalarda olduğu gibi bu davayı da sonuçta biz kazanacağız... Bu karar elbette sonraki yargı süreçlerinde bozulup lehimize dönecek. Hiç kimse suç işleyenlerden hesap sorulmasına engel olamayacak."