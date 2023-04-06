Kılıçdaroğlu'dan Sarıgül'e ziyaret: 'Türkiye'nin değişime ihtiyacı var'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti. Bugün saat 12.00'de TDP Genel Merkezi'ne gelen Kılıçdaroğlu, Sarıgül ile görüştü.

Kılıçdaroğlu görüşme çıkışında, "Güzel bir görüşme oldu. Önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız" dedi.

Mustafa Sarıgül ise şunları söyledi:

"İnşallah Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile ne zaman bir araya gelsek Türkiye'yi konuşuyoruz. Çok güzel bir görüşmeyi heyetler arasında gerçekleştirdik. Demokratik parlamenter sistemden yanayız. İnanıyorum ki Türkiye'yi demokratik parlamenter sisteme geçirecek olan sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İnanıyorum ki Türkiye'yi raylarına oturtacak olan aday sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur."

Kılıçdaroğlu Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ile de görüşecek.