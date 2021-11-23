CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, liranın döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle Antep ve Urfa ziyaretlerini iptal etti.
Kılıçdaroğlu’nun yarın saat 12.00’de Olağanüstü MYK toplantısına başkanlık edeceği öğrenildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu ziyaretlerini iptal etti, CHP MYK yarın olağanüstü toplanıyor
Antep ve Urfa ziyaretlerini iptal eden Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına başkanlık edecek.
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, liranın döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle Antep ve Urfa ziyaretlerini iptal etti.
Kılıçdaroğlu’nun yarın saat 12.00’de Olağanüstü MYK toplantısına başkanlık edeceği öğrenildi.