Kılıçdaroğlu ziyaretlerini iptal etti, CHP MYK yarın olağanüstü toplanıyor

Antep ve Urfa ziyaretlerini iptal eden Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına başkanlık edecek.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, liranın döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle Antep ve Urfa ziyaretlerini iptal etti. 

Kılıçdaroğlu’nun yarın saat 12.00’de Olağanüstü MYK toplantısına başkanlık edeceği öğrenildi.

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