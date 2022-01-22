Kılıçdaroğlu ziyaret etti, Milli Eğitim harekete geçti: Dershaneden savunma istendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta esnaf ziyaretleri sırasında pencereden seslenen öğrencilerin davetini kırmayarak bir iş merkezindeki dershaneye çıkarak öğrencilerle bir süre sohbet edip fotoğraf çektirmişti.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre olayın basında yer alması üzerine soruşturma başlatılması için talimat veren Zonguldak İl Mili Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Özel Sınav Dershanesi'nden savunma istedi.

Bir dizi ziyaret ve STK görüşmeleri için 13 Ocak Perşembe günü Zonguldak'a gelen CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretine Soğuksu semtinden başladı, Soğuksu esnafının sorunlarını dinledi.

Bu sırada pencereden kendisine seslenen öğrencilerin çağırması üzerine Özel Sınav Dershanesi'ne giderek gençlerle bir süre görüşen Kılıçdaroğlu, zafer işareti yapan gençlere aynı şekilde karşılık verip fotoğraf çektirdi. Bazı öğrenciler Kılıçdaroğlu ile selfie çektirip "Umudumuz sizsiniz" dedi.

Buna karşılık Kılıçdaroğlu ise "Hep birlikte başaracağız. İktidara geldiğimizde gençlerin üniversitelerde yaşanan eğitim ve barınma sorununu çözeceğiz" şeklinde konuşurken alkışlar ve tezahüratlarla uğurlandı.

'Siz mi davet ettiniz kendisi mi geldi?'

Bu görüntülerin basına yansıması üzerine gazete kupürlerini keserek gönderen Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sınav Dershanesi'nden savunma istedi.

Savunma yazısında Kılıçdaroğlu'nun dershaneye kendisinin mi geldiğini yoksa davet mi edildiğini soran Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Okullar Şube Müdürlüğü, yazıya en kısa zamanda yanıt verilmesini istedi.

Dershane yönetimi konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, ceza verilip verilmeyeceği Milli Eğitim Müdürlüğünün soruşturması sonunda kesinleşecek.