Kılıçdaroğlu 'zikzak' demişti... Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etti

tv100 yazarı Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İnanın bu zikzaklar beni yoruyor” dediği isimleri yazdı.

Yarkadaş 'zikzak yapanlar İYİ Partililerle sınırlı değil… İYİ Parti’nin neredeyse her hafta düzenli olarak gündeme getirdiği CHP’li iki belediye başkanı; Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da bu zikzaklı tavrın sürmesine yol açıyor..." dedi.

Yarkadaş tabloyu şöyle aktardı:

"İYİ Parti’nin neredeyse her hafta düzenli olarak gündeme getirdiği CHP’li iki belediye başkanı; Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da bu zikzaklı tavrın sürmesine yol açıyor.

Her iki isim de çıkıp ağız dolusu bir biçimde “biz adayız’’ ya da ‘’biz aday değiliz’’ demediği için İYİ Parti bu zemini istediği gibi şekillendiriyor.

Oysa ki; Yavaş ve İmamoğlu, "Bay Kemal"in elini zayıflatan ve adaylığını tartışılır hale getiren bu tavra son verebilecek bir konumdalar.

Ancak belli ki; onlar da bu tartışmanın sürmesi ve topun ayaklarına gelmesini bekliyorlar…"



