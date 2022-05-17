Kılıçdaroğlu Zafer Partisi ve Özdağ'ı işaret etti: Psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP 26. Dönem Milletvekili Gülay Yedekçi'nin Atatürk Havalimanı'yla ilgili projesini hedef aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, "Canan Kaftancıoğlu Atatürk Havalimanını önüne yarın CHP’lileri çağırmış. İki yüzlü utanmaz siyaset böyle olur. Hem bahçe projesini AKP bizden telefonunuzu dinleyip çaldı diyeceksin hem yıkımı protesto edeceksin. Canınız cehenneme Atatürk düşmanı kadrolar. Kandırmayın vatanseverleri" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Özdağ'ın bu açıklamalarına tepki gösterdi. Twitter'dan açıklama yapan Özkan, "Gülay Yedekçi arkadaşımızın projesini çarpıtan trollere diyorum ki, başınıza Kemal Kılıçdaroğlu kadar taş düşsün. Atatürk Havalimanı sizin hayal edemeyeceğiniz güzellikleri barındıracak kadar büyük. Hem havalimanı kalacak hem de o güzelliklere yeniden hayat bulacak" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu da, Özkan'ın bu mesajını alıntılayarak şunları kaydetti:

"Türkiye’de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim. Bu değişmez, ben alışığım. Ancak yurttaşlarımıza önerim, sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeleridir. Sarayın troll içeriklerini yayanlara bakmak yeterli olacaktır kanımca."

Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine "Kılıçdaroğlu, Gülay Yedekçi’nin yaptığı proje Atatürk havalimanının binaları ve pistlerini koruyordu dedi. Gülay Yedekçi ne demiş bakalım? AK Parti ile CHP arasındaki fark Coca Cola ile Pepsi Cola arasındaki farktan daha az. Türkiye, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nu aşacak" diye yanıt verdi.