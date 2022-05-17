Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin akıbeti tartışma konusu: Güzellik ve estetik birimi hazırlığı

Atatürk Havalimanı’na ilişkin tartışmalar devam ederken, salgın sürecinde iki pistin kırılması sonrası 2 milyar TL’ye yapılan, açılışını AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği sahra hastanesinin akıbeti merak konusu olmuştu.

Hastanenin Arap turistlerin saç ekim merkezi olduğuna dair iddialar gündeme getirilmişti.

HalkTV'den Seyhan Avşar, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin son durumunu aktardı. Hastanede yalnızca 3-5 hastanın bulunduğu görülürken, hastane yetkilisi güzellik ve estetik alanında birim açılması yönünde hazırlık yapıldığını söyledi.

Her birim boş

Salgın döneminde bahçesi vatandaşlarla dolu olan hastane yerine prefabriklerin dikili olduğu boş bir alan kalmış durumda.

Bahçesi dışında hastanenin acil kısmı, görüntüleme kısmı, poliklinik kısmı ve danışma kısmında da kimse yok. Yatan hasta ve yoğun bakım kısmında kaç kişinin olduğu ise hastane çalışanları tarafından sır gibi saklanıyor.

Salgın hastanesinde 'güzellik' kliniği

Haberde başhekimin hastanede olmadığı yardımcısının da görüşmek istemediği ifade edilirken, basın biriminden bir yetkiliyse "hastaneyle ilgili haber yapmak için Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiğini" belirtti. Yetkili "Hastanenizde bir saç ekim merkezi açıldığına dair iddialar var. Bu doğru bu?" sorusunuysa "Şu an böyle bir merkezimiz yok. Ancak güzellik ve estetik çalışmaları yapacak bir birimin hazırlığı var" diye yanıtladı.

Bir sağlık çalışanı da "Pandemi bitti. Aslında burası birkaç aydır böyle sessiz ve sakin. Pandemi sürecinde çok yoğunduk. Şimdi kimsecikler gelmiyor" diye konuştu.

Hastaneye gelen birkaç hastadan biri ise dahiliye doktoruna geldiğini aktardı, “Bağcılar'dan geldim. Kimse yoktu. Hızlıca muayene oldum. Ancak burası çok uzak" dedi.