Kılıçdaroğlu: Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de soruları yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Biz de milletin bir parçasıyız. Ben duyar duymaz bir tweet ile geçmiş olsun diledim. Bir görüşmem olmadı.

Vaatlerin daha dikkatle dinlediğini görüyorum.

Liderle doğal olarak kendi tabanlarının sesini dinlemek zorundalardır. Doğrusunu isterseniz iktidarda olan bir partinin topluma olan mesajlarının daha sıcak daha kucaklayıcı olmasını isterdim.

Siyasi liderlerin kavga etmemesi lazım. Amacımız ülkeye hizmet etmekse iyilikte yarışmalıyız. En son Kıbrıs'a atanan büyükelçi iktidar partisinin propagandasını yapıyor. O memur kanuna tabii. Devlet adına görev yapar. Beni temelde üzen nokta ise iktidardaki siyasi partinin devletmiş olması.

Orduyu Türkiye'nin güvenliğini temsil eder. Ordu günlük sıcak siyasetin tümüyle dışındadır. Şu anda her alan siyaset bulaştı.

Tam bir buçuk yıldır seçim güvenliğine çalışıyoruz. Bir Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz. Islak tutanağın bize fotoğrafını çekip gönderdikten sonra çuvalların nakliyle de arkadaşlar ilgilenecek. Biz Anadolu Ajansı'na da güvenmiyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal parti bu kadar geniş bir önlem alıyor. Barolar her okula bir avukat görevlendirdiler. Herhangi bir durumda müdahil olacaklar.

200 bin sandıkta yüzde 90'ın üzerinde görevlimiz var.

Siyasal iktidar kendi çiftçisiyle rekabet ediyor. Bu çerçevede baktığınız zaman fiyatlar doğal olarak yükseliyor. Vatandaş soğan alamaz hale geldi. Gerçekten halkın partisi olma konusunda mesafe alıyoruz. 4,5 milyon hane sosyal yardım alıyor. Bu 20 milyon kişi demektir. Bu Türkiye'de ciddi sorun var demektir. Türkiye için asıl sorun budur. Kendi halkını 20 milyonluk bir kitleyi açlığa mahkum eden düzeni değiştirmemiz lazım.

Uyuşturucu parası geldi arkadan uyuşturucu baronları geldi, Türkiye'de hesaplaştılar. 300 milyar dolar beş yıl içinde Türkiye'ye gelecek ve yatırım yapılacak. Akdeniz havzasını özel bölge ilan edeceğiz. Biz buradan maden rafinerisi de kullanacağız. Çünkü bu bölge Cebelitarık'a, Süveyş'e ve Boğazlara yakın. Anadolu'nun içi boşaltıldı. Biz yeniden Anadolu'yu harekete geçireceğiz. Bunu yürürlüğe koyduktan sonra İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon azalacak. Bizim düşündüklerimizi hayal edemezler. Bunun neresi tefecilik. Tefecilik diyorsanız bunlar tefeci. 21 yılda 537 milyar dolar faiz ödediler. Bu tefecilik değil midir? Nasıl ödediniz? Halkın cebinden ödediniz.

Soyulmasına rağmen Türkiye ayakta. Vatandaş şu soruyu sormalı; 537 milyar dolar kime ödediniz?

Türkiye'ye yatırım yapmayı çok istiyorlar ama adalet olmadığı için gelmiyorlar. Bir de ciddi bir rüşvet çarkı var. Eski bir AKP'li bakan bana anlattı. Büyük bir yatırım yapılacak. "Bizden rüşvet istiyorlar, biz bu parayı ödeyemeyiz" diyorlar ve yatırım yapmıyorlar.

Seçim ikinci tura kalmaz. Birinci turda bu iş bitecek. Ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Seçimin kaderini değiştirecek olan gençler biz değiliz.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran CHP. Tam tersine güçlendirilmesi lazım. En büyük arzumuz bu. Kim söylemiş bilmiyorum."