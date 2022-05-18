Kılıçdaroğlu: Yorulmak bana haram, iktidara kadar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanlığı’nın düzenlediği yemekte konuştu.

"İktidar yolunda yürüyeceksek, dayanışma yemeğinden hemen sonra, yarın sabahtan itibaren; en başta Genel Başkan hepimiz çalışmak zorundayız" diyen Kılıçdaroğlu, "Çalışırsak, göreceksiniz sonuç alıyoruz. Kendi adıma söyleyeyim. Çalışıyor muyum? Eksiklerim olabilir, yanlışım olabilir. Ama şundan bütün yol arkadaşlarımın emin olmasını isterim. Yorulmak bana haramdır, yorulmayacağım, iktidara kadar" ifadesini kullandı.