CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir davette bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi" dedi.
Haber Merkezi
sol - muğla
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu yeniden saat verdi: 'Bir konuyu konuşmanın vakti geldi'
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, 'Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi' dedi.
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir davette bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi" dedi.