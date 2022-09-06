Kılıçdaroğlu: Yeni bir kamplaşma süreci başlatılmak isteniyor, sakın ola kamplaşmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da gerçekleştirdiği partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"100 yıllık süre içerisinde çok acı olaylar yaşadık. Başbakanlar idam edildi, evlatlarımız idam edildi. Şimdi yeni bir kamplaşma süreci başlatılmak isteniyor. Bütün Türkiye'ye seslenmek istiyorum: Sakın ola ki kamplaşmayın. Herkesin düşüncesi önemlidir. Beraber, birlikte, kamplaşmadan, kızmadan, ötekileştirmeden. 85 milyon insanla helalleşeceğiz.

Bize katılın ki yolumuz aydınlık olsun. Katılın ki Türkiye'ye aydınlığı, huzuru, itibarı yeniden getirelim. Kamplaşmadan, kızmadan, kimseyi ötekileştirmeden herkese hizmet etmenin aşkı yaşamalıyız. Bize katılın ki demokratik yöntemlerle dikta yönetimini değiştirelim.

Bu ülkeyi kuranlar 'Köylü milletin efendisidir' dediler. Üreten milletin efendisidir dediler. Köylü ürettiği üründen zarar etmesin diye TMO, TARİŞ'i, FİSKOBirlik'i kurdular. Çiftçi ürettiği zaman gelir elde etsin, zarar etmesin dediler. FİSKOBirlik'i, fındık üreticisinin kara gün dostudur. Üreticiyi koruduğunuz zaman herkesin hakkını korursunuz. Giresun'dan bütün Karadeniz'e söz veriyorum; FİSKOBirlik'i yeniden ayağa kaldıracağız ve FİSKOBirlik yeniden fındık üreticisinin dostu olacak.

Giresun'da kişi başına gelir 7 bin dolardan, 5 bin 291 dolara düştü. Giresun açıkça cezalandırıldı. Giresun'da uzman doktor da yetersiz. Burası arıcılık açısından Türkiye için çok önemlidir. Alan bazlı fındık desteği 9 yıldır hiç artmadı. Fındığın kullanıldığı sanayi 120 milyar dolar civarında. Türkiye bu 120 milyar dolardan 2-2,5 milyar dolarını alıyor. Burada biraz sitem edeyim. Diyorlar ki 'nasılsa bunlar bize oy verecekler'. 'Gelirini düşür gelip bize oy verecekler.' Buradan size sitemim var. Demokrasi. Verilen sözü tutmuyorsa o iktidarı değiştireceksiniz.

'Fındıkta tekelleşmeye son vereceğiz'

Fındıkta tekelleşme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Fındık fiyatını belirleyen bir yabancı firma. Eğer yabancı bir tekele karşı devleti yönetenler sessiz kalıyorlarsa, o yabancı tekelin ortaklığını yapıyorlar demektir. Fındıkta tekelleşmeye son vereceğiz. Yabancı tekellerin Türkiye'de at koşturmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz.

Milletvekili gelecek, soracaksınız, yol ne oldu? 20 yıldır yapmıyorsun. O zaman Giresunlu kardeşlerim şunu düşünecek, bunlar yapılmıyorsa seçim gelince benden oy istemeye gelince şunu soracak: Fındık fiyatını ne yaptın, yol için söz vermiştin ne oldu? Kusura bakma ben de sana oy vermeyeceğim diyecek.

Fındık sadece sıradan bir olay değildir. Fındığın kullandığı sanayinin yıllık dünyadaki hacmi 120 milyar dolar civarındadır. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti bu 120 milyar dolardan sadece 2 - 2,5 milyar dolarını alıyor, ham fındık ihraç ederek. Elin oğlu 120 milyar dolar kazanacak biz sadece 2,5 milyar dolar. Bu siyasetçinin öngörüsü yok demektir. Benim ürettiğim ürün başkalarının gelir kapısı oluyor da bizim açımızdan gelir kapısı olmuyor."