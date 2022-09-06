Kılıçdaroğlu: Bize bir adres olacaksa yeri bellidir, o da Çankaya'dır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun Gazi Caddesi’nde yurttaşlara seslendi.

Gerçek Gündem'deki habere göre Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin bu kardeşiniz bütün haksızlıkları bitirecek. Çünkü benim saraylarda yaşamak gibi bir hedefim yok. Bize eğer bir adres olacaksa, adresin yeri bellidir, o da Çankaya'dır" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle:

"Bay Kemal'in hedefi, Bay Kemal'in isteği, Bay Kemal'in bütün amacı esnafın, işçinin, emeklinin, memurun, öğretmenin, taksi şoförünün, otobüs şoförünün, herkesin, alın teri dökenlerin kazanmasıdır. Bay Kemal'in hedefi odur. Bay Kemal'in hedefi beşli çetelerden hesap sormaktır.

Beşli çeteler kazanacak, beşli çeteler bu milleti soyacak, Bay Kemal seyredecek. Yemezler. Son kuruşuna kadar alacağım. Kim tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemişse onun hesabını soracağım. Kimse kusura bakmasın.

Bakın bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Gizli kapaklı iş yok bizde. Bizde her şey açık, her şey milletin önünde olacak. Milletten gizli hiçbir şey olmayacak. 'Yol yaptın', 'Köprü yaptın', 'Kaça yaptın' belli değil... Çetelere para, belli değil. Bunların tamamını alacağız. Bu esnaf kazanacak kardeşim, pastacı kazanacak kardeşim, fındık üreticisi kazanacak kardeşim. Hiç endişe etmeyin kardeşim. Benim milliyetçilik anlayışımda önce milletim kazanacak. Bu ülkenin fındık üreticisi kazanacak.

Onlar haksızlığı önleyemezler, çünkü haksızlık yapıyorlar. Hiç endişe etmeyin bu kardeşiniz bütün haksızlıkları bitirecek. Çünkü benim saraylarda yaşamak gibi bir hedefim yok. Bize eğer bir adres olacaksa, adresin yeri bellidir, o da Çankaya'dır.

Fakirin fukaranın olduğu bir ülkede saraylar olmaz. Önce fakirliği, fukaralığı bitireceksin. Bunu bitirmiyorsan sen niye siyaset yapıyorsun? Hangi gerekçe ile siyaset yapıyorsun?

Siyasete atılan adam zenginleşiyorsa bilin ki sizin hakkınızı yiyordur. Bilin ki alın terini çalıyor. Siyasete giren adam zenginleşemez, köşeyi dönemez."