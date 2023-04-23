Kılıçdaroğlu Yavaş ve İmamoğlu ile birlikte video paylaştı: 'Yiğitlerim'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Yiğitlerim" notuyla bir video paylaştı.

Videoda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir masada oturan Kılıçdaroğlu iki ismi "Cumhurbaşkanı Yardımcılarım" diye tanıttı. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu Türkiye'yi afetlere hazırlamak, Yavaş'ı ise sosyal politikalar alanında görevlendireceğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili milletim. Bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda. Son günlerde olan olayları lütfen artık boş verelim. Biz işimize bakıyoruz. Siz bakmayın onlara. Bu ülkenin gündemi provokasyonlar olamaz. Halkımızın gündeminde ne var biliyor musunuz? Ekonomik sıkıntılar var. Mutfaklarda yangın var. Kira derdi var. Dahası depremler var. Seller var. Ülkemizde olan ve olması muhtemel afetler var. Bu yüzden doğru şehirleşmeye, doğru konut politikalarıyla kentlerimizi güçlendirmeye, güçlü yapılara ihtiyacımız var. Türkiye’yi afetlere hazırlamak ve kentlerimizin dirençliğini arttırmak istiyorum. Bu görevi en iyi kim yapar? Tabi Ekrem Başkan yapar. İstanbul’da ve dünya tarihinde 10 metroyu aynı anda yapan bir kişi var. Bu görevi ona vereceğiz. Bu berbat şehirleşmeyi bitirecek olan yiğit, odur. Yani Ekrem Başkandır.

Gündemimizdeki diğer bir konu ne? Sosyal politikalar. Hane ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Aile Destekleri Sigortası’ndan kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok işimiz var. Bunun yanında Türkiye’yi geliştirecek, güçlendirecek, teknolojik atılımları, tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar? Doğal olarak onu da Mansur Başkanımız yapar. Bu konuda Ankara’da devraldığı kötü yönetimi halkçı politikalarıyla hızla bambaşka bir yere taşıyan, peşi sıra etkili projelere imza atan Mansur Başkanıma güvenirim. Ülkenin teknolojileri konusunda da ona güveneceğim.”

İmamoğlu ise şöyle konuştu:

“Teşekkür ederim sayın Cumhurbaşkanım. Bu güzel ülke, son 20 yıl içinde en büyük yıkımı ne yazık ki kentlerde yaşadı. Çoklu kanun, kurum ve yönetmelikle ve partizanlık, ayrımcılıkla kentlerimiz ne yazık ki çağdaş dünyanın çok gerisinde kaldı. Belediyecilik ve dünyanın en büyük kenti İstanbul’da elde ettiğim deneyimle, ikinci yüzyılda kentleri en çağdaş seviyeye taşıma ve özellikle plansız otobanlarla değil, birbirine entegre raylı sistemlerden havayolu, karayoluna entegre bir ağ olarak Türkiye’yi dünyanın en önemli lojistik merkezlerinden birine dönüştürmeye ve bütün kentlerimizi, bütün yerleşim bölgelerini depreme dayanıklı ve uygar bir sürece kavuşturmaya bütün ülkenin mutluluğu için hazırız.”

Yavaş ise şunları söyledi:

“Çok sağ olun sayın Cumhurbaşkanım. Sosyal devlet anlayışını yeniden yapılandırarak, hiç kimsenin yatağa aç girmediği, açıkta kalmadığı, eğitiminden ve protein hakkından mahrum kalmadığı bir yapıyı yeniden inşallah inşa edeceğiz. Çiftçinin sırtından döviz yükünü kaldırmak suretiyle, kırsal kalkınma desteklerimizle çalışan, üreten ve kendi ülkesine yeten bir modeli mutlaka oluşturacağız. Karada, havada, Mavi Vatan’da ve siber uzayda, 7 bölgede 81 ilde önemli, stratejik ve milli teknoloji çalışmalarına liyakatli kadrolar ve ülkemizin pırıl pırıl gençleriyle mutlaka başarılara imza atacağız.”

Videonun sonunda; Kılıçdaroğlu, “Hepinizin huzurunda iki başkanıma da yürekten teşekkür ederim. Sevgili milletim. Çok çalışacağız, çok. Başka çaremiz yok. Dünya gündeminden çok ama çok geride kaldık. Mesafeyi kapatmak için çok çalışacağız. Hadi başkanlarım, bismillah diyoruz” diye konuştu.