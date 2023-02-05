Kılıçdaroğlu Yaşar Okuyan'ı yalanladı: 'Bana Sayın Akşener’le ilgili bir dosya vermedi'

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, "Meral Akşener masayı dağıtırsa, kendisiyle ilgili söyleyeceklerim ve belgelerim var" dedi. Kanal İzmir TV'de katıldığı programda konuşan Yaşar Okuyan "Kılıçdaroğlu'na ben bunu 1 sene önce masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım" ifadelerini kullandı.

Halk TV'den Fikret Bila, Yaşar Okuyan'ın iddialarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştu. Bila, Kılıçdaroğlu'nun "Bu iddialar doğru değil. Okuyan bana Sayın Akşener’le ilgili bir dosya vermedi. Böyle bir şey yok" dediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu Bila'ya yaptığı açıklamada "Sayın Akşener’le benim aramda bir sorun yok. Liderlerle planladığımız gibi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar. Her kesimden bu yapılıyor" dedi. Adaylığına ilişkin olarak ise Kılıçdaroğlu "Adayı 6 lider mutabakatla belirleyecekler. Mutabakat olmazsa olmaz kuralımız" diye belirtti.

Fikret Bila'nın konuya ilişkin yazısı şöyle:

"Millet İttifakı’nın adayının belirlenmesi yaklaştıkça CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu karşı organize edilmiş kampanyalar gündeme sürüldü.

Ayrı şekilde İYİ Parti Lideri Meral Akşener hakkında da olumsuz iddialar gündeme taşınıyor.

Ancak iki lider arasında bir sorun yok.

Son olarak eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, İzmir’de verdiği bir röportajda, Akşener hakkında Kılıçdaroğlu’na bir yıl önce bir dosya halinde bazı bilgiler verdiğini söyledi. Okuyan, Akşener hakkında gizli bilgilere sahip olduğunu, Kılıçdaroğlu’na dosya olarak sunduğunu belirtti. Akşener’in bu bilgiler karşısında cumhurbaşkanı adayı olamayacağı vurgusu yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına engel çıkaranın Akşener olduğunu da ifade eden Okuyan, CHP içinden veya CHP’ye yakın çevreler tarafından yürütülen Kılıçdaroğlu karşıtı kampanyaların arkasında da İYİ Parti ve Akşener’in bulunduğu öne sürdü.

'Bana Akşener hakkında gizli bilgi ya da dosya vermiş değil'

Bu açıklamaların üzere CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradım ve Okuyan’ın iddialarını sordum. Şu yanıtı verdi:

'Bu iddialar doğru değil. Okuyan bana Sayın Akşener’le ilgili bir dosya vermedi. Böyle bir şey yok. Zaten benim çalışma anlayışıma da uygun değil. Sayın Okuyan zaman zaman beni ziyaret ediyor. Eski bir bakan olarak görüşme talebine zamanım uygunsa yanıt veriyorum. Ancak ifade ettiği gibi bana Akşener hakkında gizli bilgi ve ya da dosya vermiş değil. Kamuoyunun dikkatine sunarım.'

'Akşener'le benim aramda sorun yok'

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

'Millet İttifakı’nın liderleri arasında sorun varmış gibi bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Liderler arasındaki ilişkileri enfekte etmek için her şeyi yapıyorlar. Benimle Sayın Akşener arasında sorun olduğu havasını vermeye çalışıyorlar. Sayın Akşener’le benim aramda bir sorun yok. Liderlerle planladığımız gibi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aramıza nifak sokmaya çalışıyorlar. Her kesimden bu yapılıyor. Ancak bunları ben ciddiye almıyorum, Sayın Akşener’in de alacağını sanmıyorum. Biz işimize bakıyoruz.'

'Mutabakat olmazsa olmaz kuralımız'

Kılıçdaroğlu adaylık konusundaki sorumu da şöyle yanıtladı:

'Daha önce de her fırsatta vurguladım. Adayı 6 lider mutabakatla belirleyecekler. Mutabakat olmazsa olmaz kuralımız. Bu konuda görüş birliği içindeyiz. 6 lider mutabakat içinde adayı belirleyecek. Onun dışında liderler aleyhine yürütülen kampanyalar organize edilmiş işlerdir. Bir ciddiyeti yoktur.'"