Kılıçdaroğlu yarın Sinan Oğan ile görüşecek

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarıyla ilk tur seçimlerinin ardından yaptığı görüşmelerin sonuna gelindi. 28 Mayıs seçimlerindeki stratejiyi belirleyen Kılıçdaroğlu’nun yarın (19 Mayıs) cumhurbaşkanlığı seçimini üçüncü sırada tamamlayan Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’la görüşmesi bekleniyor.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, 28 Mayıs seçimlerine dair kesin tutumunu 19 Mayıs’ta açıklayacak olan Oğan ile Kılıçdaroğlu’nun görüşmesi için hazırlıklar yapılırken iki ismin yarın yüz yüze bir görüşme yapabileceği öğrenildi.

Davutoğlu ve Oğan arasında 3 saat süren görüşme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’la görüştü. Ankara’da, Gelecek Partili Feramuz Üstün’ün ofisinde gerçekleşen görüşmede cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Gelecek Partili kaynaklar, 3 saat süren görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti.