Kılıçdaroğlu: Yağmur gibi bir sürü belge akıyor, yolsuzluk belgeleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV’de bürokratlara yaptığı çağrının etkilerine ilişkin soruya yanıt verdi.

“Gayet güzel geri dönüşler var. Yağmur gibi de bir sürü belge akıyor. Bunlar yolsuzluk belgeleri. Ama bu belgeleri tasnif ediyor, her belgeyi alıp hemen kamuoyu önüne çıkmıyoruz. Doğrulatıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Genel Başkan Yardımcımız Ahmet Akın’ı görevlendirdik, özellikle büyük ihalelere bakıyor. Bizden gizledikleri şehir hastaneleri ihalelerinden tutun, büyük ihalelerin nasıl yapıldığını, hangi imzaların nerelere atıldığı geliyor” ifadesini kullandı.

