Kılıçdaroğlu: Yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Vatandaşlarımıza sıfır konut teslimlerinde; 150 m2’ye kadar %8, bu m2’yi aşan kısma ise %18 KDV uygulanıyor. Yabancılar ise parayı döviz olarak yurda getirmeleri şartıyla KDV’den istisna tutuluyor. Yabancılar bu avantajla yüksek alım yapıyor ve konut fiyatlarını yukarıya çekiyor" dedi.

'Fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak'

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular. Böyle rezil, böyle kepaze bir sistem. Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığına engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz!"