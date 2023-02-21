Erdoğan enkazlar kaldırılmadan inşaatları başlatıyor: 'İlk sözleşmeleri imzaladık, yarın başlıyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu.

"Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık" diyen Erdoğan, bazı yerleşim birimlerinde yarından itibaren inşaatların başlayacağını belirterek, "Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor" dedi.

'Doğalgazla ilgili sorunları çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz'

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Tüm İslahiyeli vatandaşlarıma öncelikle geçmiş olsun dileklerimi ifade ederken, tüm ebediyete uğurladığımız kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Hem acınızı paylaşmak, hem de deprem sonrası yürütülen çalışmaları yerinde görmek amacıyla bugün aynı zamanda İslahiye'ye gelmiş bulunuyoruz.

İslahiye, Gaziantep'in ilçeleri arasında depremden en olumsuz etkilenen yerleşim birimlerimiz arasında yer alıyor. İlçemizde bulunan 31 seyyar mutfağımız vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Elektrik ve su altyapısı konusunda herhangi sıkıntı kalmadı.

Doğalgazla ilgili sorunları çözüme kavuşturmak için gayret ediyoruz. Karayolu ulaşımıyla ilgili problem görünmüyor. Barınma başta olmak üzere diğer beklentilere çözüm üretiyoruz. İslahiye'de 2 bin 220 binadaki 4 bin 175 bağımsız bölümün kullanıma uygun olmadığı anlaşıldı.

'Önümüzdeki ay toplamda 200 bin konutun inşaasına başlıyoruz'

Önümüzdeki 2 ay içerisinde 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere ülkemiz genelinde toplamda 200 bin konutun inşaasına başlıyoruz. Köylerimizde de 70 bin yerel dokuya uygun ev, ahır, bahçesiyle konut yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Şehir merkezlerinde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etüdleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeyi imzaladık.

'Yarın başlıyor'