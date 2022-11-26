Kılıçdaroğlu video yayınladı: Beslenemeyen çocuklar için hemen bir çözüme ihtiyacımız var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, evlerinin mutfağından çektikleri videoyu yayınladı. Yurttaşlara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, beslenme sorunu yaşayan çocuklar için açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Beylikdüzü, İzmit, Çankaya, Safranbolu gibi belediyelerimiz çocuklarımıza bir öğün sağlıklı ve yeterli yemek verecek uygulamayı hayata geçirdiler" derken, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ise "Gerçekten de utanıyoruz, utanmakla kalmıyoruz üzülüyoruz, içimiz acıyor bu yaşananlar karşısında" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasında, "Selvi Hanım ve ben, evimizin mutfağından sizlerle önemli bir konuda konuşmak istiyoruz. Ekonomi hepimizi vurdu, çok yoksullaştık. Buna artık yoksullaşma denmez, bir ekonomik şiddet ile karşı karşıyayız. Bunun adı olsa olsa zulüm olur. Tüm ülke işlemediğimiz bir suçun cezasını çekiyor gibiyiz. Ekonomik terördür bu! Ancak bu yoksulluk terörün en kötüsü, çocuk yoksulluğu... Bambaşka bir seviye. Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç, yarı tok yatağa giriyor. Öğretmenlerle konuşuyorum, bazı çocuklarımızın okula götürdüğü beslenme çantalarında kuru ekmek ve su var. Vallahi bu var! Bu ülkede çocuklarımızın bir kısmı beslenme saatinde arkadaşlarından saklanıyor, baygınlık geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Çocuklara öğle yemeği önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

"Bir şey yapmak zorundayız" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bu yoksulluğun zıddı zenginlik değil, bu yoksulluğun zıddı adalet, bu çocuklara verilmeyen o adalet... Yol arkadaşlarıma söyledim; Meclis'te bu konuda bir destek isteyelim, çocuklarımıza beslenme saatinde, örneğin öğle yemeği verelim dedik ve arkadaşlarım verdiler. Peki ne oldu? AK Parti ve MHP oylarıyla bu önergemiz reddedildi. Allah aşkına aç çocuk nasıl bir siyaset kavgası olabilir, aklım almıyor! Reddetmek için ellerini kaldırdılar, bu milletin ne hal getirdiler. En yoksul ve en savunmasız çocuklarımıza karşı el kaldırdılar. Selvi Hanım ve ben haftalardır bu konuyu konuşuyoruz. Çok ama çok etkilendik bu konudan."

'İktidara gelir gelmez çocuklara bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hemen hayata geçireceğiz'

"İktidara gelir gelmez, bu ülkenini güzel evlatlarına, bu ülkenin çocuklarına bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hemen hayata geçireceğiz" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ancak şu an durum acil, bekleyecek bir günümüz bile yok. Selvi Hanım'la düşündük, taşındık; 'hemen bir çözüme ihtiyacımız var' dedik. Beylikdüzü, İzmit, Çankaya, Safranbolu gibi belediyelerimiz çocuklarımıza bir öğün sağlıklı ve yeterli yemek verecek uygulamayı hayata geçirdiler. İhtiyaç sahibi çocuklarımız arkadaşlarından geri kalmayacak şekilde beselenme çantalarına ulaşıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Kurumlara, iş insanlarına, herkese çağrımdır; belediyelerimize bu konuda destek verin."

'Çocuklarımızın kaybedeceği bir günü bile yok, o yüzden biz başlıyoruz'

"Sevgili halkımız, paylaşamadığımız bir şey olmayacak" diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Ne diyor Barış Manço; 'Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası, topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası, bazen durup bakarım bu ibret tablosuna, kime tatlı peşinde kimininse tuzu yok.' Gelin hep birlikte yardım edelim bu yavrularımıza. İktidara gelmemize şunun şurasında 6-7 aylık bir süre kaldı, ancak çocuklarımızın kaybedeceği bir günü bile yok, o yüzden biz başlıyoruz."

Selvi Kılıçdaroğlu ise açıklamasında şunları söyledi:

"İnsanlar şikayetçi, çocuklar şikayetçi. Annelerin-babaların çocuklarının beslenme çantasına bir şey koyacak paraları yok. Biz de evlat sahibiyiz, gerçekten de utanıyoruz, utanmakla kalmıyoruz üzülüyoruz, içimiz acıyor bu yaşananlar karşısında. Türkiye yoksulluk çok karmaşık bir konu olabilir ama bir çocuğun beslenmesi o kadar da karmaşık bir konu olmamalı."