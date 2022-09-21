'3 milyon çocuk kronik yetersiz beslenme yaşıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, ekonomik kriz nedeniyle yetersiz beslenen çocuklarla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Türk-İş’in 2022 yılı Ağustos ayında paylaştığı verilere işaret eden Karabıyık, "4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 22 bin 442 TL, açlık sınırı ise 6 bin 890 TL’dir. Asgari ücretin 5 bin 500 TL olduğu düşünüldüğünde, ülkemizde 45 milyon kişi açlık sınırının altında, 35 milyon kişi ise yoksulluk sınırının altında yaşadığını görüyoruz. Yaşadığımız kriz ortamında haneleri saran ağır yoksulluk nedeniyle, çocuklar da erken yaşta bu yoksulluk döngüsüne giriyor" dedi.

'Milyonlarca dar gelirli aile çocuklarına sağlıklı beslenme imkanı sağlayamıyor'

Karabıyık, "Aileler, çocukların eğitim giderlerini karşılamakta zorlanırken, tam gün eğitim-öğretim yapılan devlet okullarında öğle yemeği verilmediği için, çocuklarına okul kantininden yemek alabilecekleri bir harçlık vermek ya da evden bir beslenme çantası hazırlamak, halihazırda açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca aile için mümkün olmuyor. Milyonlarca dar gelirli aile, çocuklarına evde de sağlıklı beslenme imkanı sağlayamıyor" ifadelerine yer verdi.

'1 milyona yakın çocuk akut yetersiz beslenme yaşıyor'

Lale Karabıyık şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından ve Haziran ayında güncellenen Dünya Yoksulluk Haritası’na göre, Türkiye’de 84,3 milyon nüfusun 14,8 milyonu yeterli gıda tüketemiyor ve her ay on binlerce vatandaşımız bu listeye ekleniyor.

Türkiye’de 5 yaş altı çocukların yüzde 1,7’si yani yaklaşık 1 milyona yakın çocuk akut yetersiz beslenme yaşıyor; yani, çocuklar ihtiyaç duydukları besinleri alamadığı için gelişemiyor. Yaklaşık 3 milyon çocuk ise kronik yetersiz beslenme yaşıyor.

Aile hekimleri tarafından yapılan bir araştırma ise, 1049 çocuk ile yapılan bir araştırmaya göre, çocukların dörtte biri çok düşük kilolu. Hekimlerin çalışmasına göre, lise öğrencilerinin yüzde 13,2’si beslenme eksikliği nedeniyle olması gereken kilonun altında. Bu oran ilkokulda yüzde 14,9’a, ortaokulda ise yüzde 19,8’e yükseliyor.

'Öğrencilerin yüzde 25’i kahvaltı yapmıyor'

Çocuklarda kansızlık görülme sıklığı ise ilkokula gidenlerde yüzde 87, ortaokula gidenlerde yüzde 74,2, liseye gidenlerde ise yüzde 64,2. Öğretmenlerin yüzde 97,5’i öğrencilerin dengeli ve düzenli beslendiklerini düşünmüyor.

Eğitim-İş Bursa Şubesi tarafından yapılan ‘Öğrencilerde Sağlıklı Beslenme Düzeyi Araştırması’na göre; öğretmenler, sorumlu oldukları öğrencilerin yalnızca yüzde 9,95’inin her gün düzenli olarak (evde veya okulda) süt içtiklerini belirtmişler. Araştırmaya katılan öğretmenler, sorumlu oldukları öğrencilerin yüzde 31’inin evde kahvaltı yaptığını, yüzde 44’ünün okulda beslenme çantası ya da kantin yoluyla kahvaltı yaptığını, yüzde 25’inin ise herhangi bir yolla kahvaltı yapmadığını belirtmişlerdir.

Araştırmaya katılan öğretmenler, öğrencilerin beslenme çantası ya da kantin yoluyla aldıkları gıdaların yüzde 6,7’sinin besleyici gıdalar (süt, meyve, sebze vb.) olduğunu, yüzde 93,3’ünün de unlu mamuller (simit, poğaça, tost vb.) olduğunu bildirmişlerdir.

'250 bin çocuk istihdamda olduğu için eğitimine devam edemiyor'

Eğitim Sen ise ‘2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başında Eğitimin ve Okulların Durumu’ başlıklı raporunda, Türkiye’de çok sayıda öğrencinin okula kahvaltı yapmadan gittiğini, birçok öğrencinin okulda yemek yemeden günü tamamladığı ve eve döndüğünü belirtiyor.

Bugün Türkiye’de neredeyse 250 bin çocuk, istihdamda olduğu için eğitimine devam edemiyor.”