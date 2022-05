Çocuklar beslenemiyor: Her 100 öğrenciden sadece 3'ü düzenli besleniyor

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda söz alan CHP Bursa milletvekilli Erkan Aydın ekonomik krizin çocukları nasıl etkilediğinin bir örneğinin Eğitim-İş Bursa Şubesi'nin araştırmasıyla ortaya konduğunu söyledi.

Aydın araştırmaya göre her 100 öğrencinin sadece 13'ünün her gün düzenli yumurta yiyebildiğinin, 7'sinin gıdalardan süt, meyve, sebze gibi beslenmelerle beslenebildiğinin, yine 100 öğrenciden 97'sinin düzenli beslenemediğinin araştırmada ortaya çıktığını dile getirdi.

4 öğrenciden 1'i hiç kahvaltı yapamıyor

Aydın şunları söyledi:

"EĞİTİM-İŞ Bursa şubesinin yaptığı araştırmaya göre, her 100 öğrencinin 31'inin evde kahvaltı yaptığı, 44'ünün beslenme çantası ya da kantinde kahvaltı yaptığı ancak 25'inin ne evde ne de okulda kahvaltı yapamadığı ortaya çıkmıştır. Her 100 öğrenciden sadece yüzde 10'unun düzenli süt içtiği, yine her 100 öğrencinin sadece 13'ünün her gün düzenli yumurta yiyebildiği; 7'sinin gıdalardan süt, meyve, sebze gibi beslenmelerle beslenebildiği, 93'ünün beslenemediği; yine 100 öğrenciden 97'sinin düzenli beslenemediği araştırmada ortaya çıkmıştır. Bu, şunu gösteriyor: Ekonomik kriz en ağır şekilde çocukları vuruyor. Anayasal olarak bu çocuklara düzenli beslenme hakkı sağlamak zorunda olan Hükûmet ise âdeta seyirci gibi izliyor."