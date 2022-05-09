Süt ve süt ürünlerine yapılan zamlar yurttaşların alım gücünü olumsuz etkilerken süt ve süt ürünleri satan Çetin Çanıtez, "Süt ürünlerine gelen zamlardan sonra maalesef aileler çocuklarına bir litre sütü alamaz hale geldi" dedi.

Niğde’deki dükkanında süt ve süt ürünleri satan Çetin Çanıtez, yapılan zamlardan sonra yurttaşların süt alamadığını belirterek, "Artık tamamen yapay ürünlere geçiş yapacağız. Şu anda duyulduğu gibi yapay et, yapay süt, süt tozu gibi ürünlerle aileler çocuklarını beslemek zorunda kalacaklar" diye konuştu.

'20 litre süt tüketen bir aile artık 1-2 litreye kadar düştü'

Canıtez konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Şu anda en son gelen zamlardan sonra insanlar artık evlerine süt alamaz hale geldiler maalesef. Normal şartlarda ayda 20 litre süt tüketen bir ailemiz, artık 1-2 litreye kadar düşmüş bulunuyor. Bu durumda ne olacak? Artık tamamen yapay ürünlere geçiş yapacağız. Şu anda duyulduğu gibi yapay et, yapay süt, süt tozu gibi ürünlerle aileler çocuklarını beslemek zorunda kalacaklar. 2020 yılında sütümüzün litre fiyatı 4 TL, 2021 yılında 5 TL, bu yıl 2022 yılı, zam üstüne zam ile bu ayın 15’inden sonra 10 TL olacağı söyleniyor. Şu anda bize gelen bilgi bu şekildi. Peyniri baz alırsak; Ezine peyniri, geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman 25-30 TL'ye sattığımız bu ürün 85-90 TL civarında. Biz olabildiği kadar, esnaf olarak geride tutmaya gayret gösteriyoruz ama bu bizim çabamız ile olacak bir şey değil. Üretici sıkıntıda, tüketici sıkıntıda, biz esnaf olarak farklı bir boyutta sıkıntıdayız.

'Aileler çocuklarına bir litre süt alamaz hale geldi'

Devletin ne yapması lazım? Süt ürünlerinin geri planda durması için öncelikle yem sanayisine el atması lazım. Çünkü çiftçi, üretici gerçekten zor durumda. Bugün, geçtiğimiz yıllarda 110-120 TL'ye alınan yemin torbası şu an bildiğim kadarıyla 320-350 TL civarında, marka marka fiyatlar değişiyor. Bu da ister istemez çiftçiye de zor anlar yaşatıyor. Çiftçi artık gerçekten yetişemez halde. Üreticiden çıkan sıkıntı da tüketiciye yansımaya başladı. Biz sadece aracılık yapıyoruz. Tabii bu durum bu şekilde devam ederse ben sonunu hiç güzel görmüyorum. Çünkü alım gücü düşüyor. İnsanlar, artık ailelerine, çocuklarına bir litre süt götüremeyecek hale geldi. Tabii ki şu anda Türkiye geneline baktığımız zaman yüzde 30, yüzde 40 civarında süt düşmesi bekleniyor ki şu anda da öyle sütün artışı da bu yüzden hayvanlar kesime gittiği için ister istemez süte de yansıyor. Türkiye genelinde yüzde 100 sütü karşılayan çiftçiler, üreticiler hayvanlarını kesime verdiği için otomatik olarak yüzde 50 düşüşe geçti. Süt ve süt ürünleri çocuk grubu için çok önemli; içindeki protein olsun, vitamin olsun. Ama maalesef aileler çocuklarına bir litre sütü alamaz hale geldi." (ANKA)