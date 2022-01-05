Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan İstanbul’da özel buluşma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) her ay yayımladığı İstanbul Bülteni dergisinin ocak sayısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki özel buluşmasına ilişkin daha önce kamuoyuna yansımayan özel detaylar yer aldı.

26 Kasım'da İstanbul'daki programlarına kısa bir süre ara veren CHP lideri, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda vakit geçirdi. Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti.

Bu görüşme sırasında konuşulanlara ilişkin ise bilgi verilmedi.