Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’ndan İstanbul’da özel buluşma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 26 Kasım günü Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki yürüyüşüne İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik ettiği öğrenildi, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) her ay yayımladığı İstanbul Bülteni dergisinin ocak sayısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki özel buluşmasına ilişkin daha önce kamuoyuna yansımayan özel detaylar yer aldı.

26 Kasım'da İstanbul'daki programlarına kısa bir süre ara veren CHP lideri, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda vakit geçirdi. Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu eşlik etti. 

Bu görüşme sırasında konuşulanlara ilişkin ise bilgi verilmedi.