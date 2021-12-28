Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanları bir araya geldi

Muhalafet partilerle tek tek görüşme gerçekleştiren HDP heyeti, Sabah saatlerinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ve beraberindeki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelmeli, konuşmalıyız. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler, biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Ekonomiden, esnafın, çiftçinin, emeklinin sorunlarından söz ettik" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "TBMM'ye vereceğimiz ortak önergeyle erken seçim talebimizi gündeme getirme önerisi sunduk" dedi. "Türkiye'nin temel sorunları konusunda her parti kendi görüşünü sunar biz de bugün bunu yaptık. Türkiye'nin acil çözülmesi gereken sorunları bellidir" diyen Buldan, "Türkiye'nin bir geçiş sürecinde yapılması gerekenleri konuştuk ve görüş alışverişinde bulunduk. Bir kriz süreci yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de çoklu krizleri yaşıyoruz. Her alanda krizin olduğu bir Türkiye ile karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

Mithat Sancar ise "Biz ülkeye demokrasiyi getirmeyi vaat ediyorsak bunu öncelikle kendi ilişkilerimizle topluma göstermemiz gerekiyor. Diyalogla, istişareyle toplumsal barışı kurabileceğimizi göstermemiz gerekiyor. İhtiyaç duyulduğunda başkanlar eş başkanlar düzeyinde bu görüşmeleri sürdürmek istediğimizi dile getirdik" şeklinde konuştu.

Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına ortak soru almama kararı alındığını belirtti.