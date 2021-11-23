Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun döviz kurundaki rekor artışların ardından CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmeleri sonrası ortak açıklama yapıldı.



Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Yaşadıklarımız herhangi bir ekonomik kriz olarak yansıtılamaz. Herkes dışarıdan bir saldırıdan bahsediyor. Bu tablo, iktidarın yanlış politikaların ürünüdür.

Dışarıdan müdahale olsaydı, Erdoğan bilir, 1 Mart tezkeresi reddedildiğini ülkede kriz beklentisi oluştu ama dolar 1,62 çıktı geri döndü. Kurumsal bir yenilenmeye acil şekilde ihtiyaç var.

Her açıklama füze gibi Türk ekonomisini vuruyor. Erken seçim demiyorum, hemen seçim diyorum.

Hükümete çağrıda bulunmak istiyorum. Artık bu yanlış yolda devam etmeyin.

Başta TÜİK ve Merkez Bankası olmak üzere büyük bir çözülme yaşanıyor. Kurumsal bir yenilenmeye büyük bir ihtiyaç var.

Erken seçim demiyorum hemen seçim diyorum. Kimse ümitsizliğe kapılmasın en zor şartlarda Kurtuluş Savaşı'nı omuz omuza yapmışsak, yeniden yapacak insan birikimine sahibiz."

'Türkiye Cumhuriyeti bir kişinin iradesine teslim edilemez'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlarsa şunlar:

"Açık ve net piyalarda yangın var. Piyasalar durmuş vaziyette, en küçüğünden en büyüğüne herkesin kafasında kocaman bir soru işareti var. Kimse önünü göremiyor. Bugün partide oturup toplantı yaptılar, neden daha önce toplanmadınız? Hiçbir şeyi çözemezler.

Türkiye Cumhuriyeti bir kişinin iradesine teslim edilemez. Böyle bir devlet geleneği Mete Han'dan beri hiç olmamıştır. Fiyat istikrarından sorumlu kurum fiyat istikrarını sağlayamıyor. Yetkisi elinde alındı, kim aldı? Erdoğan aldı bir kararname ile.

Böyle bir tabloyu görmedim, yaşamadım da. Öyle bir noktadayız ki, döviz kuru elektrik sayacından daha hızlı çalışıyor. Bu kafayla bu ülkenin sorunlarını çözemezler, kapasitleri yok.

Millete niye güvenmiyorsunuz ya? Neden kaçıyorsun? Türkiye en derin krizlerinden birini yaşıyor. Suçu dış güçlere atıyorlar. Türkiye bu kadar zayıf mı ya? Milli diyorlar, yerli diyorlar; bunlar ne yerlidir ne millidir. Bir insan kendinde olmadığı birşeyi dillendirir.

Bahçeli'ye seslenmek istiyorum: Yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa, erken seçimin kapısını aç, kardeşim.''

'Bu sıradan bir kriz değil'

Davutoğlu Merkez Bankası'nın açıklaması hakkında da "Bu dışardan bir operasyon yaptıysa, kim yaptı açıklayın. Eğer sizin cehaletiniz yüzündense istifa etmeniz gerekir. Ama Türk Lirası yerlerde sürünecek. Böylesine rezil edemezsin Türkiye'yi. Bunun bedelini millete ödetemezler. Oynaklıkmış, ortada oynayacak zemin mi bıraktınız" dedi.

"Bu sıradan bir kriz değil" diyen Davutoğlu, "Türkiye'deki gelir dağılımını yerle bir eden dolar zenginlerini vatandaşa karşı destekleyen bir süreçten geçiyoruz. Kimse Kurtuluş Savaşı gibi retoriklerle geçiştiremezler. Bir kez daha sesleniyorum: Hamaset yapmayın" şeklinde konuştu.