'Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu özel bir görüşme gerçekleştirdi'

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun özel bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Görüşmenin yaklaşıl üç saat sürdüğünü belirten Saymaz, "Öğrendiğim kadarıyla görüşmede, Cumhurbaşkanı adaylığı konuşuldu" dedi.

Saymaz'ın konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu ile bu akşam saat 20’de özel bir görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun talebi üzerine yapılan bu görüşme Davutoğlu’nun Ankara’daki evinde yapıldı. Görüşme üç saate yakın sürdü. Öğrendiğim kadarıyla görüşmede, Cumhurbaşkanı adaylığı konuşuldu."