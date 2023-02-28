Kılıçdaroğlu'dan Kızılay'a: Deponuzda satılmadık çadır kaldıysa getirin alacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Zamanında askeri indirmediler, yeteri kadar indirmediler ve bu felaketin sorumlusu oldular" dedi

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Çadır ihtiyacı hâlâ var. Cumhuriyet ile yaşıt olan bir kurum Kızılay, çadır ticareti yapıyor. Kızılay yetkililerine sesleniyorum; deponuzda kaç çadır varsa getirin kardeşim, hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz. Bir yardım kuruluşunun ticarethaneye dönüşmesi ne demektir.

Helallik istiyor. Halkına kastetmenin helalliği olmaz. Bilerek yaptınız siz, AFAD'ın raporları olmasaydı, bilimsel makaleleri olmasaydı 'bilmiyordum' diyeceksiniz. 50 bin yurttaşımızın ölümüne neden oldunuz."