Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller Akbelen'e gidiyor

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen maden sahası için ağaç kesimine direniş dördüncü gününde. Yurttaşlar jandarma ve güvenlik güçlerinin tazyikli su, cop ve biber gazlı müdahalelerine rağmen ağaçlara sarılarak direnişe devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 10'a yakın milletvekili direnişe destek vermek için yarın Akbelen'e gidecek.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuya ilişkin Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "AKP 'Seçimi kazandım. 5 yıl boyunca Meclis ayağıma dolanmasın. Sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri olmasın her şeyi bildiğimiz gibi yapalım' istiyor. Hem Meclis'te direndik, hem de sahada direneceğiz. Yarın Akbelen'de olacağız, direnişe destek vereceğiz" dedi.

"Kimse kendisini yalnız hissetmesin, biz buradayız" diyen Özel, "CHP grubu kimin yanında olması gerekiyorsa onun yanında olacak. Nerede olması gerekiyorsa orada olacak. Sokaktan da meydandan da korkmadan Meclis'teki mücadeleyi de bırakmadan devam edecek" ifadelerini kullandı.