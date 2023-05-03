Kılıçdaroğlu ve Babacan'dan video: 'Şampiyonlar Ligi hazır'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile kendi evinin mutfağından video yayımladı.

Kılıçdaroğlu, yayımladığı videoda "Hayat pahalılığını, fiyat istikrarsızlığını ve bu yaşanan yıkıcı enflasyonist süreci sona erdireceğiz. İç ve dış kaynakları harekete geçirerek ekonomimize nefes aldıracağız. Ben bunun için birçok ülkeye gittim. Bu ekibi söyleyince önümüzde tüm kapılar açıldı. Temiz sermaye gideceği ülkede kadro ve liyakat görmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden "Şampiyonlar Ligi hazır" başlığıyla yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

'Finans çevrelerine gerçekçi bir biçimde güven vereceğiz'

"Bugün mutfağımızda önemli bir konuğum var. Eşlerimiz salonda biz de buraya sığındık. 15 Mayıs itibariyle birlikte çok önemli çalışmalara imza atacağımız Ali Bey ile çayımızı içiyoruz. Bari fırsat bu fırsat size de seslenelim dedik. Sayın Ali Babacan yıllarca ekonomi yönetiminin başında yer almış, ekonomide akılcı bir politika benimsemiş, işinin ehli bir siyasetçi. Dünyanın güvendiği bir insan. Millet İttifakı olarak birlikte, devletin ekonomi kurumlarını dünya ölçeğinde güvenilir hale getireceğiz. Mesleki liyakat kurumlara geri dönecek. Finans çevrelerine gerçekçi bir biçimde güven vereceğiz. Bütçe disiplinini sağlarken vergide adaleti de sağlayacağız. Planlı ve temiz yatırımlarla, her alanda üretim hamleleriyle, yenilikçi teknolojilerle ülkemizi dünyayla rekabet eden bir ülke haline getireceğiz. Hatırlayın önce ferah sonra da refah dedik. Türkiye'ye hızlı nefes aldırıp bizi bu krizden çıkaracak ve sonrasında kalıcı refahı hazırlayacak ekipler hazır. Dünyada çok saygı gören yurt içinde ve yurt dışında saygı gören akademisyenlerimiz, deneyimli bürokratlarımız var bu ekipte.

'Dünyanın en büyük yatırım fonlarıyla çalışma toplantıları yaptım'

Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarında ekonomi alanında uzman isimler, ki birkaç gün içerisinde bu şampiyonlar ligi kadrosunu da göreceksiniz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Görevi devralır almaz önce halkımıza nefes aldıracak güçlü çözümleri hayata geçireceğiz. Hayat pahalılığını, fiyat istikrarsızlığını ve bu yaşanan yıkıcı enflasyonist süreci sona erdireceğiz. İç ve dış kaynakları harekete geçirerek ekonomimize nefes aldıracağız. Ben bunun için birçok ülkeye gittim. Bu ekibi söyleyince önümüzde tüm kapılar açıldı. Temiz sermaye gideceği ülkede kadro ve liyakat görmek istiyor. Bu yüzden bilim, teknoloji ve yatırım merkezlerini ziyaret ettim. Dünyanın en büyük yatırım fonlarıyla çalışma toplantıları yaptım. Yüzlerce milyar dolarlık temiz yatırım sözleri aldım. Bu söz sadece Bay Kemal'e verilmedi ki. Her şey bir ekip işi. Ancak sadece bununla yetinmeyeceğiz. Kalıcı refahı da Türkiye'ye getireceğiz. Biliyorsunuz, projelerimizi size tahtamın önünden açıklıyorum. Türkiye'de çağın sanayi devriminin alt yapısını kuracağız. Dijital teknoloji, yapay zeka, makine öğrenimi, finansal teknolojiler ve yeşil enerji konuşacağız. Evet, bunu başaracağız ve yapacağız. Bu ekiple başaracağız. Emin olun başaracağız. "

'Güven olmadan ekonomide başarılı olunmaz'

Kılıçdaroğlu'nun ardından konuşan Babacan ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu bizim ortak cumhurbaşkanı adayımız. Kendisi dürüstlüğüyle, devlet tecrübesiyle bütün milletimizin gönlünde, kalbinde yer almış bir insan. İnşallah hep birlikte bu ülkeyi daha güzel yarınlara çok çalışarak taşıyacağız.

Tabii ekonomi deyince en önemli kavram güven. Güven olmadan asla ekonomide başarılı olunmaz. Güvenin olup olmadığını da en önemli Hazine'nin faiz ödemeleriyle ölçeriz. Bir ülkenin Hazine'si çok faiz ödüyorsa o ülkenin güvenin ortamı artık sarsılmıştır, bir ülenin Hazine'si daha az faiz ödüyorsa o ülkede güven oluşmaktadır. Geçtiğimiz gün baktığımızda 311 milyar liralık bir faiz ödemesi oldu Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nden. Bu yıl ki bütçe için planlanan rakam da tam 565 milyar. Üzerine 200 milyar liralık kur farkını eklediğinizde neredeyse bir 765 milyar liralık faiz ödemeyi planlıyor şu andaki hükümet. Bu para tam 1 milyon tane konutu yapıp, bedava vatandaşlarımıza vermeye yetecek büyüklükte bir para. Ekonomi deyince önce insan diye başlamak lazım. Ekonominin en önemli amacı insan onuruna yaraşır bir hayat sağlamaktır vatandaşlara. Bunun da temelinde adalet var. Ehliyetli, liyakatli kadrolarla çalışmak ve istişare kültürü var. "