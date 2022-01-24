Kılıçdaroğlu ve Babacan görüşme sonrası açıklama yaptılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle birlikte DEVA Partisi Genel Merkezi'ne giden Kılıçdaroğlu yapılan görüşmenin ardından Babacan ile birlikte basına açıklamalarda bulundu. Babacan, "Nazik ziyaretleri için hem genel başkana hem çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

'Geçiş sürecinin yol haritası'

Babacan şöyle devam etti:

"İkili bazda başlayan daha sonra 6 partinin masasında yer aldığı ve 6 partinin beraberce üzerinde çalıştığı ve mutabakat oluşturmasından çok mutlu olduk. Türkiye'nin siyaset tarihinde çok önemli bir noktadır bu. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle alakalı detaylı bir çalışmanın 6 siyasi partinin mutabakatıyla belli bir noktaya getirilmesi son derece önemli bir başarıdır. Bundan sonraki süreçte bunun uygulanmasıyla alakalı konuları yine beraberce çalışmaya başlamamız gerekecek. İlk seçimle parlamenter sisteme geçiş arasındaki sürecin yol haritası. Geçiş süreciyle ilgili de yine 6 partinin beraberce çalışacağı sürecin başlatılmasının önemli olacağı konusunda görüş birliğine vardır. Önümüzdeki süreçte, süreç nasıl işleyecek adım adım bunun takibini yapacağız. Bugünkü görüşme gündemimizde ülkemizin sıkıntıları, bu sıkıntılı ortamdan çıkış, güçlendirilmiş parlamenter sistem ve geçiş sürecinin yol haritası vardı. Bu şekilde güzel, oldukça verimli bir görüşmeyi gerçekleştirmiş olduk."

'Kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız'

Kılıçdaroğlu ise "Son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dolayısıyla 6 siyasi partinin bir araya gelip Türkiye'nin ufkunu açması, yeni bir yol haritası açması son derece değerli. Bizim siyaset tarihimiz açısından da çok değerli. Bu çalışmayı kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Geçiş süreciyle ilgili de sayın genel başkanın önerileri oldu. O konu da son derece değerli. Neyi nasıl yapacağımızı bugünden düşünmek bizim sorumluluğumuz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde nasıl bir başarı sağladıysak, yol haritasında da ciddi, tutarlı bir çalışma yapacağız. Ekonomiyi de diğer konuları da konuştuk. Ekonomideki tabloyu da konuştuk. Enerji, doğalgaz fiyatları. Bunların sanayiye getirdiği maliyet, bunların vatandaşa yansıması bunlar da elbet görüşüldü."

Doğalgaz kesintileri: Cumhuriyet tarihinde ilk olay

"Üç gün süreyle doğalgazın kesilmesi, üretimin aksaması Cumhuriyet tarihinde karşılaştığımız ilk olaydır. Bu kadar vahim bir tabloyu Türkiye hak etmiyor. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Sorunları çözme iradesi yok. Bizim açımızdan son derece kaygı verici bir tablo."

Babacan ise konuya dair, "Yani arkadaşlar sadece Merkez Bankası'nın rezervleri tüketilmemiş arka kapıdan ülkenin doğalgaz rezervleri de dikkatli yönetilmemiş. Merkez Bankası rezervlerini tüketen hükümet ülkenin doğalgaz rezervlerini de tüketmiş" dedi.

Soru-Cevap

Doğalgazdaki tedarik sıkıntısı

Kılıçdaroğlu: İran hükümetinin açıklamasına inanmak zorundayız. Burada sorun yeni bir sorun değil aslında. Geçmişte de zaman zaman bu kesintiler oldu ama depolarımız doluydu. Sorun var olan depoların doldurulmaması. 2018 Ocak ayında var olan depolardaki gaz yüzde 73 oranında şimdi yüzde 32 seviyesinde. Niçin? O zaman liyakatli kadrolar az da olsa vardı.

Babacan: Doğalgaz depoları varken, kışa girerken, bu depoların tam kapasite kullanılmamış olması affedilebilir bir hata değil. Şu andaki sistemin yürümediğinin bir örneği daha. Stratejik depolar çok önemlidir. Eğer kışın ortasında elimizdeki doğalgaz depoları tam kapasite kullanılmamış şekilde kışa girdiysek yönetim zaifiyetidir.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması

Kılıçdaroğlu: Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle ilgili çalışmalar henüz sonuçlandı. Büyük bir uyum var önümüzdeki süreç içinde diğer genel başkanlarla da konuşacağız. Bütün genel başkanların katılımıyla sonucu paylaşacağız.

Bakan Nebati'nin Merkez Bankası ve enflasyon açıklaması

Kılıçdaroğlu: Sayın Nebati aslında hepimizin bildiği bazı gerçekleri rahatlıkla dile getiriyor. 'Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yok' diyor. Politika faiziyle ilgili söylediği, eğer bu sorun olmaktan çıktıysa diyorlardı zaten 'Bu faiz doğru değil' diye o zaman sıfırlasınlar faizi. Talimat versinler, faizi sıfırlasınlar mesele de bitmiş olur.

Babacan: Yanlış zamanda yanlış iş yapmanın bedelini tüm toplum ödüyor. Vatandaşlarımız şu anda sadece sabrediyor seçim günü gelecek diye. Vatandaşlarımızda şu an pasif bir haykırış varsa bunun sebebi bir gün seçim sandığının insanların önüne geleceği beklentisi.

RTÜK'ün TELE1'e kestiği ceza

Kılıçdaroğlu: RTÜK'ün bir infaz kurumu haline dönüştüğünü biliyoruz zaten. Aldıkları talimatın gereğini yerine getiren, bağımsız iradesi olmayan bir kurum yaptıkları uygulamalarda bizi haklı kuruyor. Televizyonların yayınına müdahale etme, cezalandırma yaparken sadece iktidarı eleştiren kanallara bunu verme orayı bir infaz kurumu haline dönüştürmüş durumda. Başındaki kişinin de bağımsız bir iradesi olduğunu düşünmüyorum.

Babacan: RTÜK yoluyla televizyon kanallarına verilen önemli bir kısmı aslında hükümetin elindeki denetim sopasını kendi çizgisinde yayın yapmayan kanalları yola getirme çabası olarak görüyorum. Normalde bağımsız işlemesi gereken RTÜK, sadece kararlarla işlemiyor direkt telefon ediliyor. Sorunların çözülmesi basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ile başlar.

'Üçüncü ittifak'

Kılıçdaroğlu: Üçüncü ittifak demokrasilerde olabilir. Demokrasinin daha sağlıklı bir zeminde ilerlemesi açısından önemsiyorum.

Babacan: Bu her siyasi partinin kendi hür, bağımsız kararıdır. Demokrasinin özgürlükler içerisinde değerlendirilmesi gereken husustur. Bizim üçüncü ittifakla ilgili herhangi bir görüşmemiz yok, çalışmamız da yok.

Kürtçe seçmeli ders

Kılıçdaroğlu: Eğer bir engel varsa engelin giderilmesi lazım. Yoksa insanlar bağımsız olarak herhangi bir yabancı dili, ana dili öğrenebilirler. Bu konuda eğitim de verilebilir. Bir engel varsa bunun da kaldırılması gerekir.

Babacan: Bu topraklarda en çok kullanılan ikinci dilin böyle vesilelerle gündeme gelmesine üzülüyoruz. Normal işleyen demokraside bunların konu bile olmaması lazım. Biz daha önce yaptığımız açıklamalarla bu konudaki duruşumuzu çok açık ve net ifade ettik.

İnce'nin 'Hisarcıklıoğlu' iddiası

Kılıçdaroğlu: Sayın İnce'nin yaptığı açıklamayı bilmiyorum hangi haber kaynağına dayanıyor onu da bilmiyorum. Yorum yapma şansım da yok, öyle bir konu da yok.