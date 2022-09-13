Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Mansur Yavaş buluşturuyor

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş tarafından bir araya getirileceğini söyledi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP lideri Akşener en son 28 Ağustos’taki Altılı Masa’da yan yana geldi.

İki lider CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “HDP’lilere bakanlık verilebilir” şeklindeki açıklamasından sonra ne yüz yüze ne de telefonla temas kurdu. İki partinin yetkilileri, liderlerin yoğunluklarını gerekçe gösterse de bu soğukluk dikkat çekti.

Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çarşamba günü Bilkent Otel’de gerçekleştireceği ‘Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli’ buluşmasında iki lider bir araya gelecek. ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından davet edilen liderler buluşmaya katılacağını bildirdi. Belki buluşmadan sonra baş başa görüşür ve buzları eritirler.