Kılıçdaroğlu ve Akşener yarın bir araya gelecek

Millet İttifakı, 2 Mart'taki toplantısında Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye çalışacak.

Adaylık tartışmaları yeniden başlarken, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in, geçen günlerde katıldığı canlı yayında CHP ve aday belirleme süreciyle ilgili sözleri muhalefetteki gerilimi arttırmıştı.

CHP Grup Başkanvekillerinin yayınladığı bildiri konuşulurken isminin metinde geçmediği bir adayın da gündemde olduğu ifade edildi.

Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, bağlandığı programda CHP ve İYİP Genel Başkanlarının yarın bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.

Babaeker’in açıklamalarından bazı önemli başlıklar şöyle:

"Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener yarın bir araya gelecekler. İYİ Parti ile CHP arasında ne zamandır gerilimin olduğu konuşuluyordu. 2 Mart'taki görüşme öncesinde aradaki pürüzlerin giderilmesi için görüşecekler. Ama o açıklamada şöyle bir metin vardı: 'Aslında metinde bulamayacağınız bir isim üzerinde ortaklaştılar' dedi Özgür Özel. Bu cümle bir tartışma yarattı. CHP'deki kaynaklarımla da görüştüm. Tüm vekiller partideki cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu yönünde görüş bildirdi, görüşün bildiriye yansımasını istedi. Kemal Kılıçdaroğlu kendi adının bu bildiriye yansımasına izin vermedi. Ama aday belirleme yetkisinin 6'lı masada olduğunu söyledi."