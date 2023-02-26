CHP'den cumhurbaşkanı adayı belirleme konusunda Kılıçdaroğlu'na tam yetki

CHP Grup Toplantısında, CHP Gene Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda tam yetki verildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısına başkanlık etti. Deprem bölgesinde görevli olan milletvekilleri toplantıya çevrimiçi katıldı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ortak açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan Özel şu ifadeleri kullandı:

"CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat 2023 günü saat 10.00’da olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün seçimlerde grubumuz adına karar alma konusunda oy birliği ile sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu yetkilendirmiştir."