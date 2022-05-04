Kılıçdaroğlu: Vatanı satanlarla mücadele sert olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarına gelen zamları protesto etmek amacıyla 2 ay boyunca evine gelen faturayı ödememişti. Kararın ardından Kılıçdaroğlu ve eşi 1 hafta boyunca elektrik kalmıştı. Elektriksiz kalınan 1 haftayı anlatan belgeseli, Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kılıçdaroğlu söz konusu videoda elektriğinin kesildiği günleri kastederek "yedi karanlık gecede düşündüklerini" aktardı. Kılıçdaroğlu videoyu "Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Yedi karanlık gecede, mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum. Ama şunu da herkes bilsin: Vatanı satanlarla mücadele sert olur" paylaştı.