Millet İttifakı'nda ortalık karışık: Senaryolar birbirine girdi

İttifak yapan siyasi partilerin çıkaracağı milletvekili hesaplama sistemini, oy oranı düşük partiler aleyhine değiştiren yeni Seçim Yasası, Millet İttifakı'nda senaryo bolluğu ve anlaşmazlığa neden oldu.
24 Nisan'da buluşacak parti liderleri bu senaryoları masaya yatıracak.
BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, CHP kulislerinden yansıyan bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği 8 seçenekli senaryo Ankara Üniversitesi'nden bir akademisyen grubu tarafından hazırlandı. Habere göre, kulislerde ittifak veya seçim işbirliği seçeneklerine ilişkin konuşulan formüller ile bunların "artı ve eksileri" ise şöyle sıralanıyor:
- CHP'de yapılan simülasyonlarda, 6'lı masada yer alan siyasi partilerin tek bir parti listesinden, örneğin CHP listesinden seçime girmesi, 43 milletvekili daha fazla çıkarması yolunu açıyor ve ittifak 300'e yakın milletvekili çıkarabiliyor. Bununla birlikte seçime ayrı girecek olan HDP'nin çıkaracağı milletvekilleriyle birlikte muhalefet parlamentoda çoğunluğu sağlıyor. Bu formül CHP içinde, "liste sancısı" yaratacak olmasına karşın, seçim kazanmak için en avantajlı formül olarak değerlendiriliyor ve "cumhurbaşkanı adayı çıkaracak parti olarak, milletvekili listeleri konusunda daha özverili olunabileceği" yorumu yapılıyor. Ancak sadece matematik hesabıyla "en avantajlı" görünen bu senaryonun açmazı olarak, siyasi olarak uygulamasının son derece zor ve tabanda karşılık bulmama olasılığı görülüyor.
- Cumhurbaşkanı adayının CHP'li bir isim olacağı konusunda 6'lı masada neredeyse ortak bir görüşün oluştuğu ifade edilerek, CHP'nin bir başka siyasi partinin listesinden seçime girmesi de "uygulanamaz" bir formül olarak dile getiriliyor.
- Kulislerde en çok konuşulan formüllerin başında ise Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da gündeme getirdiği "ittifak içinde ittifak" geliyor. 6'lı masada yer alan siyasi partilerin, 2018 seçimlerindeki gibi SP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve DP'nin Millet İttifakı'nın iki büyük partisi CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime girmesi bir seçenek olarak değerlendiriliyor.
- İkinci seçenek olarak da DP'nin İYİ Parti listesinden, muhafazakar tabana sahip DEVA ve Gelecek Partisi'nin, SP çatısı altında seçime girmesi formülü.
- Özellikle SP, bu formüle yakın duruyor. Ancak, ilk kez seçime girecek olan DEVA Partisi, kendi ad ve amblemiyle seçime girmek istediklerini her fırsatta vurguluyor. CHP ve İYİ Parti çatısı altında seçime girilmesi halinde oy bölünmesi daha az olacağı için, matematiksel olarak milletvekili çıkarma olasılığı daha yüksek.
- SP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı içinde tek listeyle seçime gitmesi halinde, muhafazakar seçmenden daha fazla karşılık bulabilecek olması "avantaj" olarak görülse de, milletvekili sayısı düşük olan seçim çevrelerinde baraj otomatik olarak yükseleceği için milletvekili çıkaramama riski de bulunuyor.
- Yeni Seçim Yasası'yla ittifak içindeki partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı d'hont sistemine, yani her partinin bir seçim çevresinden aldığı oy oranına göre hesaplanacağı için yüzde 7 olan ülke barajını geçmek için 6 parti muhalefet partisinin ittifak yapması yüksek olasılık olarak görülüyor. Ancak ittifak oylarının milletvekili sayısına bir etkisi olmaması nedeniyle, her siyasi partinin ayrı olarak seçime de girmesi olası. Özellikle DEVA Partisi bu seçeneğe sıcak bakıyor. Oy oranı düşük partilerin milletvekili çıkarabilmesi için, güçlü oldukları seçim çevrelerinde, diğer ittifak partilerinin desteğiyle en az bir milletvekili çıkarmasının sağlanması da bir seçenek olarak görülüyor.
- CHP'de yapılan değerlendirmelerde, bu formülün uygulanması halinde, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısı umulandan çok daha düşük gelebilir. Hatta bazı siyasi partiler parlamentoya hiç milletvekili gönderemeyebilir. Gelecek ve DEVA Partisi'nde ise bu formülün iyi dizayn edilmesi halinde, her partinin güçlü olduğu yerlerden parlamentoya temsilci gönderebileceği ifade ediliyor.
- 6'lı masada yer alan siyasi partilerin, Millet İttifakı dışında "üçüncü" yeni bir ittifakla seçime gitmesi veya her partinin ayrı ayrı seçime girmesi, en düşük olasılık olarak görülüyor.