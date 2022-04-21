Millet İttifakı'nda ortalık karışık: Senaryolar birbirine girdi

İttifak yapan siyasi partilerin çıkaracağı milletvekili hesaplama sistemini, oy oranı düşük partiler aleyhine değiştiren yeni Seçim Yasası, Millet İttifakı'nda senaryo bolluğu ve anlaşmazlığa neden oldu.

24 Nisan'da buluşacak parti liderleri bu senaryoları masaya yatıracak.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, CHP kulislerinden yansıyan bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği 8 seçenekli senaryo Ankara Üniversitesi'nden bir akademisyen grubu tarafından hazırlandı. Habere göre, kulislerde ittifak veya seçim işbirliği seçeneklerine ilişkin konuşulan formüller ile bunların "artı ve eksileri" ise şöyle sıralanıyor: