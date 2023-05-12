Kılıçdaroğlu: Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul mitinginde izlettiği montajlanmış videoyu dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gençlerin sorularını yanıtladığı programda bir kez daha kullandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası için hazırlanan reklam filmine, PKK yöneticisi Murat Karayılan'ın görüntülerinin montajlanmasıyla oluşturulan bir videoyu gerçekmiş gibi izleten Erdoğan, "Kılıçdaroğlu arkasına terör örgütünün başındaki adamı alıyor, haydi diyor, o da haydi diyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu gençlere seslenerek yanıt verdi: Utanmadan...

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından montajlanmış görüntüyle, orijinal görüntünün yer aldığı haberi paylaşarak şunları yazdı:

"Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var. Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır."