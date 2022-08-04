Kılıçdaroğlu Uludere'de konuştu: Olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011’de Uludere'de yaşamını yitiren 34 kişinin yakınlarını ziyaret etmek için Şırnak’a gitmişti. Kılıçdaroğlu’na eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu’nun 15 ay süren çalışmalarında görev yapan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de eşlik etti.

Ailelerle buluşan ve burada açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Adaleti sağlamadan helalleşme olmaz. Bir şekilde annelerin acılarının dindirilmesi lazım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"28 Aralık 2011 tarihinde burada çok acı bir olay gerçekleşti. 34 evladımızı kaybettik. Bunların 18'i 18 yaşından küçüktü. Acı hâlâ dinmiş değil. Ülkeye adalet gelecekse acının dindirilmesi, olayın aydınlatılması lazım. Olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Adaleti sağlamadan helalleşme olmaz. Bir şekilde annelerin acılarının dindirilmesi lazım. Eğer adaleti sağlarsanız toplumda barışı sağlamış olursunuz. Annelerin yüreğindeki ateş sönmedi sönmeyecek.

Devlette çok büyük bir çürümenin olduğunu biliyorum. Boşuna Milli Eğitim Bakanlığı kapısına gitmedim. Çürüyen bir yapı var, düzeltmek zorundayız. KPSS sınavına giren bütün evlatlarımızın hakkını savunmak zorundayız."