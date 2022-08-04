Kılıçdaroğlu Uludere'de konuştu: Olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011’de Uludere'de yaşamını yitiren 34 kişinin yakınlarını ziyaret etmek için Şırnak’a gitmişti. Kılıçdaroğlu’na eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Uludere Alt Komisyonu’nun 15 ay süren çalışmalarında görev yapan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de eşlik etti.
Ailelerle buluşan ve burada açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Adaleti sağlamadan helalleşme olmaz. Bir şekilde annelerin acılarının dindirilmesi lazım" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle: