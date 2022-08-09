Kılıçdaroğlu: Ülkemizi mütevazi Çankaya’dan yönetmek isteriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne’de gerçekleştirilen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:
- Akaryakıta zam geldi. Şehirde yaşıyorsanız arabanızı kullanmazsınız. Otobüse, metroya binersiniz. Çiftçi ne yapacak? Tarlaya metroyla mı gidecek? Tarlaya belediye otobüsüyle mi gidecek? Traktörle gidecek. Ona mazotu indirimli vereceksin. KDV’siz ÖTV’siz. Bu konuda Bay Kemal’in sesi var. Açık ve net söylüyorum iktidarımızda çiftçiye mazotu KDV’siz ÖTV’siz kırmızı mazot vereceğiz.
- Siz izin verirseniz, destek verirseniz Türkiye’yi bu sorunlardan arındıracağız. Herkesin rahat geçindiği bir Türkiye’yi, insanların özgürce gezdiği bir Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracağız. Bizim saray mekanımız yok. Beyefendiye tahsis edilen 10 tane saray var. Biz, ülkemizi mütevazi Çankaya’dan yönetmek isteriz! Bizim hedefimiz şu, Erdoğan’a da söyledim. İsraf haramdır, israf yapma. Bari bir israf genelgesi çıkar. Yetmiyor mu bir uçak sana? Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmamış kadar sarayın var. Ne yapacaksın bu sarayları? Düzelteceğiz.