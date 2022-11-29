Kasım ayıyla birlikte öğrencilerin ve çalışanların karanlıkta gidip gelmesine neden olan kalıcı yaz saati uygulamasının ortaya çıkardığı sorunların araştırılması için geçtiğimiz günlerde Meclis'te önerge verilmişti.

CHP’nin kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılmasına yönelik önergesi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili "Türkiye'nin sabahları aydınlık olacak. Sabredin, çok az kaldı" diyerek bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir" dedi.

"Bu Saraylıların her şeyden korkmasına alışmıştık da, gün ışığından korkmaları neyin nesidir, hayret ediyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu cehaletin üreteceği sonuçlarla ilgili bir rapor hazırlattım. Biyolojik saatinizi en önemli uyaran gün ışığıdır sevgili halkım. Gün ışığı bir sinyaldir, bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçleri kontrol eden çeşitli hormonların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açarsınız. Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkum ettiler Türkiye’yi. Bunu hemen ama hemen mutlaka düzelteceğiz" ifadesini kullandı.