CHP: İktidara gelince 90 gün içinde yaz saati uygulaması kaldırılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; kasım ayıyla birlikte öğrencilerin ve çalışanların karanlıkta gidip gelmesine neden olan kalıcı yaz saati uygulamasının ortaya çıkardığı sorunların araştırılması için verilen önergenin AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi.

CHP’li Akın, “İktidar milletimizin bu uygulamanın kaldırılması konusundaki talebini inatla görmezden geliyor. Milletimize söz veriyoruz; iktidara geldiğimizde 90 gün içerisinde bu uygulamayı kaldırarak, karanlığa son vereceğiz” diye konuştu.