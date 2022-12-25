Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin geleceğine de ihanet ediyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye Ormancılığında 98. Yıl' buluşmasına katıldı. Buluşmada orman köylüleri ve uzmanlar sorunlarını aktardı.

'Halkı dinlemeden yola çıkanların hep başarısız olduğunu gördük'

Kemal Kılıçdaroğlu, "Orman köylülerimiz gelip sorunlarını anlattılar. Bu işin uzmanları gelip çözümleri anlattılar. Halkı, sorunu dinlemeden sorunu çözmek için yola çıkanların hep başarısız olduğunu gördük" sözleriyle toplumsal sorunların çözümünde sorunun muhataplarının da masada olması gerektiğini hatırlattı.

Üretimin önemini anlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kırsalda çalışan herkes ürettikçe Türkiye'nin büyümesine katkı verecektir. Tarım, ormancılık, hayvancılık stratejik alanlardır. Bu toplantıda ben de yeni şeyler öğrendim. Ormanı ağaç olarak görenler, o ağacı çıkar amaçlı görenler Türkiye'nin geleceğine de ihanet ediyorlar. Orman köylülerinin ormanları korumak için verdiği mücadele bugünün değil geleceğin de mücadelesi. Doğada her canlının bir görevi vardır. Doğanın en vahşi yaratığı da insandır" diye konuştu.