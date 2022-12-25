Altılı masa İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamadı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun altılı masa öncesinde ikinci kez yapacağı ziyaretlerle, “uzlaşı turu”na çıkmayı hedeflediği bildirildi.. 5 Ocak’ta masaya gelecek olan “Temel Politikalar Belgesi”ndeki “ihtilaflı” konularla ilgili uzlaşı aranacak.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, bu konuların başında, 'mülteci sorunu', 'İstanbul Sözleşmesi' ve 'Cumhurbaşkanı yardımcılıkları'nın geldiği öğrenildi.

Çalışmalarını seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrası olmak üzere üçe bölen Altılı Masa, seçim öncesi ve seçim sırasında yurttaşa sunulacak vaatlerle ilgili ortak söylem arayışına girmiş ve bunun için de Temel Politikalar Ortak Çalışma Komisyonu kurulmuştu. Altı partiden ilgili genel başkan yardımcılarının yer aldığı komisyon 2 Ekim’den bu yana 9 ana başlık ve 72 alt başlık üzerinde çalışıyordu. 9 ana gündem maddesi ise, “Hukuk, adalet ve yargı, Kamu yönetimi, Şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, Ekonomi, finans ve istihdam, Sektörel ve bölgesel konular, Bilim ve teknoloji, Eğitim ve öğretim, Sosyal politikalar, Dış politika, güvenlik, savunma” başlıklarından oluşmuştu.

Bazı başlıkların üzeri çizildi

Çalışmalarını büyük oranda tamamlayan komisyonun, "Mülteci sorunu" ve "İstanbul Sözleşmesi" gibi bazı başlıklarda ihtilaf yaşanması üzerine bu başlıkların üzerini çizerek sona bıraktığı aktarıldı. Komisyonun bu hafta bu konular üzerinde tekrar çalışmaya başladığı öğrenildi.

Komisyon üyelerinin bu başlıklarla ilgili son görüşlerini komisyonun ortak görüşüne sunması ve sonrasında da bu görüşlerin genel başkanların önüne gelmesi bekleniyor.

Bu süreç tamamlandıktan sonra, 5 Ocak’taki buluşma öncesinde diğer genel başkanları gündemle ilgili ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, genel başkanları bir kez daha ziyaret edeceği ifade edildi. Birebir görüşmelerde, üzerinde anlaşılamayan başlıklarla ilgili uzlaşı yollarını araması ve masaya üzerinde anlaşılmış bir “Temel Politika Belgesi”nin getirilmesi hedefleniyor.

Demokrat Parti 'onurlu geri dönüş' ifadesine karşı

Edinilen bilgiye göre ihtilaflı konuların başında "mülteci sorunu" geliyor.

Altılı masa daha önce Göç Politikaları ile ilgili bir ortak komisyon kurmuş ancak bu komisyon üç toplantı yaptıktan sonra lağvedilmişti. Toplantılarda, Gelecek Partisi’nin, Suriyeli mülteciler için ortak metne "Onurlu ve insani geri dönüş" ifadesini ekletmek istediği ancak özellikle Demokrat Parti’nin bu ifadeye karşı çıktığı iddia edilmişti.

Son yapılan değerlendirmelerde de Demokrat Parti’nin bu şerhinden vazgeçmediği ve liderlerin önüne sunulan son metinde de bu kısımla ilgili şerh bulunduğu öğrenildi.

Saadet Partisi'nden 'İstanbul Sözleşmesi' şerhi

Öte yandan Altılı Masa'da tartışılan ve kamuoyuna da yansıyan diğer ihtilaflı başlık da İstanbul Sözleşmesi.

CHP ile İYİP kadına şiddete karşı yürütülecek politikalar kapsamında Temel Politikalar Belgesi’ne İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden imzalanacağına dair bir taahhüt konulmasını istiyor. Ancak, Saadet Partisi’nin de bu taahhütle ilgili şerh düştüğü ve henüz bir uzlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Geçiş süreci

Bu arada, 5 Ocak’taki buluşmada masaya yatırılması beklenen diğer önemli başlık da, bizzat genel başkanlar tarafından yürütülen “Geçiş Süreci Yol Haritası”nın ayrıntıları olacak.

Bu çalışma kapsamında da, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçilene kadar ülke yönetiminin nasıl şekilleneceği, ilk çıkarılacak kararnameler ile cumhurbaşkanı ile cumhurbaşkanı yardımcılarının yetki ve sorumlulukları ile ilgili yurttaşa net taahhütler verilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde genel başkanların yer alacağı bir “eşgüdüm kurulu”nu gündeme getirmiş ve “Türkiye bir ‘koalisyon hükümeti’ varmış gibi yönetilecek” demişti.

Ancak, bu öneriyle ilgili de henüz bir mutabakata varılmadığı ve diğer genel başkanların, çekincelerini bu toplantıda masaya getireceği öğrenildi.