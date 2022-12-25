Altılı masada geçiş dönemi tartışması: 'Model hazır'

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, bugün yayımlanan yazısında altılı masada geçiş modelinin hazır olduğunu söyledi.

Son dönemde yaşanan tartışmaların hasar bıraksa da masayı deviremediğini belirten Bozkurt, şunları söyledi:

"Bu sarsıntılar arasında liderlerin üzerinde çalıştığı geçiş dönemi yürütme modeli, yani yol haritası tamamlandı. Bu, masanın en önemli çalışmasıydı. Seçimler sonrasında kurulacak yürütme organı, yani hükümet modeli nasıl olacak, cumhurbaşkanının yetkileri nasıl sınırlandırılarak netleştirilecek? sorularına yanıt demektir.

'Fikir ayrılıklarını toplantıda giderecekler'

Liderler, küçük fikir ayrılıklarını 5 Ocak’taki toplantıda gidererek anayasa değişikliğinden sonraki en önemli aşamayı yazılı metin olarak kamuoyu ile paylaşacaklar. Bu çalışma bizzat genel başkanların kendi aralarında sürdürdüğü çalışma olması nedeniyle bile en önemli metin muamelesi görüyor. Burada genel başkanların seçimler sonrasında geçiş hükümetinde nasıl bir görev ve sorumluluk üstlenecekleri de yer alacak. Mevcut sisteme göre, genel başkanların, cumhurbaşkanı yardımcısı olurlarsa milletvekili olmamaları gerekiyor.

Masa, bu durumu aşmak için Anayasa sınırları içinde bir model geliştiriyor. Bu model, liderlerden oluşan ve yürütmenin üzerindeymiş gibi bir durum yaratacak kurul olmayacak. Bakanlık sayısı belirtilmeyecek, bakanlıkların paylaşacağı gibi bir his ya da algı ortaya çıkarabilecek hiçbir ifadeye yer verilmeyecek. Geçiş sürecinin uzunluğuna kadar pek çok ayrıntı bu metinde yer alacak.

'Pek çok yerde ortak miting düzenleyecekler'

Saraçhane mitinginde, 6’lı masaya moral veren ve kendilerinin de çok farkında olmadıkları bir deneyim yaşandı. 6’lı masa, ittifak modeline dönüştükten sonra seçim sürecinde pek çok yerde ortak miting düzenleyecek. Ve Saraçhane’de bunun provası yapıldı. Doğru yerde doğru kitlenin önünde liderlerin hepsi yaptığı konuşmalarla olumlu puan aldılar. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal daha görünür hale geldiler, ne demek istediklerini anlattılar. Bütün tartışmalardan bağımsız bu, masaya da masanın hitap ettiği tabana da hayli moral vermiş gözüküyor."