Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP olarak her soruna değindiklerini savundu. Konuşmasına kendisinin de bir süre danışmanlığını yapan ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Kenan Nohut'u anarak başladı.

'Gerekirse 16'lı masa kuracağım'

Depremzedelerden fatura tahsil edilmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "En azından yıl sonuna kadar deprem bölgesindeki evlerin faturalarını biz ödeyebiliriz" dedi. Sınır güvenliği üzerinden iktidarın 'beka sorunu' söylemini eleştiren Kılıçdaroğlu, partisinin grup başkanvekillerine de "Beka sorununu rakamlarla insanlara anlatacaksınız" talimatı verdi.

Seçim döneminde kendisi hakkında hazırlanan ve Erdoğan'ın her mitingde izlettiği montaj videoları hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sahte video hazırlayana sahtekar denir. Sahtekardan da cumhurbaşkanı olmaz" derken, ittifak tartışmalarına ilişkin de konuştu. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir CHP'linin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım. Bu düyun-u umumiye kabinesini mutlaka göndereceğiz. Bunun onuru 25 milyona ait olacak" dedi.

Merkez Bankası Başkanı tepkisi

Merkez Bankası Başkanı olarak ABD'den gelen Hafize Gaye Erkan'ın atanmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, Mehmet Şimşek ve Erkan'ı 'uluslararası tefecilerin' istediğini savundu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a da "Ne oldu nas?" diye sordu ve "Koskoca Merkez Bankası'nda bu işleri bilen birisini bulamadınız mı? Bulurlar ama uluslararası tefeciler bunları istiyor. Yüzde 40 faiz almak istiyorlar. E ne oldu nas, ne oldu ahlak? Hepsi geride kaldı. Hayatımda bu kadar ahlaksız ve Türkiye'ye ihanet eden bir siyaset görmedim" ifadelerini kullandı.

Tatvan Belediye Başkanı'nın korumaları tarafından darbedilen gazeteci Sinan Aygül'ü de hatırlatan Kılıçdaroğlu, Aygül hakkında "Yürekli bir gazeteci. Korumalar tarafından adeta linç edildi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sağolsun barolar yardımcı olmuşlar. Attığı bir tweet'i okumak boyunumun borcudur: 'Hadsiz bir haraminin rant çetelerine peşkeş çekmeye çalıştığımı rant ihalesi iptal edildi. Bugüne kadar susturamadınız. Biz susmayacağız, siz haramiler geri adım atacaksınız'" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şunlar: