Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP olarak her soruna değindiklerini savundu. Konuşmasına kendisinin de bir süre danışmanlığını yapan ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Kenan Nohut'u anarak başladı.
'Gerekirse 16'lı masa kuracağım'
Depremzedelerden fatura tahsil edilmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "En azından yıl sonuna kadar deprem bölgesindeki evlerin faturalarını biz ödeyebiliriz" dedi. Sınır güvenliği üzerinden iktidarın 'beka sorunu' söylemini eleştiren Kılıçdaroğlu, partisinin grup başkanvekillerine de "Beka sorununu rakamlarla insanlara anlatacaksınız" talimatı verdi.
Seçim döneminde kendisi hakkında hazırlanan ve Erdoğan'ın her mitingde izlettiği montaj videoları hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sahte video hazırlayana sahtekar denir. Sahtekardan da cumhurbaşkanı olmaz" derken, ittifak tartışmalarına ilişkin de konuştu. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir CHP'linin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım. Bu düyun-u umumiye kabinesini mutlaka göndereceğiz. Bunun onuru 25 milyona ait olacak" dedi.
Merkez Bankası Başkanı tepkisi
Merkez Bankası Başkanı olarak ABD'den gelen Hafize Gaye Erkan'ın atanmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, Mehmet Şimşek ve Erkan'ı 'uluslararası tefecilerin' istediğini savundu. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a da "Ne oldu nas?" diye sordu ve "Koskoca Merkez Bankası'nda bu işleri bilen birisini bulamadınız mı? Bulurlar ama uluslararası tefeciler bunları istiyor. Yüzde 40 faiz almak istiyorlar. E ne oldu nas, ne oldu ahlak? Hepsi geride kaldı. Hayatımda bu kadar ahlaksız ve Türkiye'ye ihanet eden bir siyaset görmedim" ifadelerini kullandı.
Tatvan Belediye Başkanı'nın korumaları tarafından darbedilen gazeteci Sinan Aygül'ü de hatırlatan Kılıçdaroğlu, Aygül hakkında "Yürekli bir gazeteci. Korumalar tarafından adeta linç edildi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sağolsun barolar yardımcı olmuşlar. Attığı bir tweet'i okumak boyunumun borcudur: 'Hadsiz bir haraminin rant çetelerine peşkeş çekmeye çalıştığımı rant ihalesi iptal edildi. Bugüne kadar susturamadınız. Biz susmayacağız, siz haramiler geri adım atacaksınız'" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şunlar:
- Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir vatandaşı vekil olmak isterse kuralları var. Can Atalay tutuklu. Seçimi kazandı, parlamentoya gelip yemin edemiyor. Anayasaya aykırı. Meclis Başkanı'na çağrı yaptım. Asıl sorumlu sensin Numan Kurtulmuş, Onu oradan çıkaracaksın, gelip yeminini edecek.
- Bir gazete nasıl olur da 3 milyona yakın reklam verir Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilmesin diye. Yeni Şafak'tan söz ediyorum. Hani etik, ahlaki değerler. Facebook hesaplarından 3 milyona yakın para harcıyor, benim seçilmemem için harcıyor. 3 milyon lira parayı nereden buldun sen? Kim verdi sana. Hazine ve Maliye Bakanı'na çağrı yapıyorum. Dürüst bir insansan parayı nereden buldu, inceleyeceksin. Dava açacağım. Yeni Şafak gazetesinin ne mal olduğunu da tüm Türkiye'nin bilmesini istiyorum. Bu kadar ahlaksızlık olur mu? Geçen hafta kalemini satan demiştim. Belki öyle bir ifade kullanmasam da olurdu. İradesini Saray'a ipotek eden varsa eleştirmek en doğal hakkım.
- İstanbul bizim için de dünya için de önemli bir merkez. Hâlâ İstanbul'u nasıl alabilirim arayışı içinde. İstanbul'a ihanet etmeye devam etmek istiyorlar. İstanbul'a çöken çetelerden ve baronlardan İstanbul'u temizlemeye çalışıyoruz.
- Asgari ücret açıklandı. 11 bin 402 lira oldu. Bu rakam makul bir rakam mı? Beni şaşırtan TÜRK-İŞ Başkanı'nın buna hiç itiraz etmemesi. Bunun adı hukukta sarı sendikacılıktır. İşçinin hak ve hukukunu aramak ilk önce sendikanın görevidir. Olağanüstü bir artış yapmayın tamam 15 bin lira dedik. Bu da kabul görmedi. Dolayısıyla işçinin hak ve hukukunu aramak yine bize düştü.