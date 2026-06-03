Kılıçdaroğlu: Toplum tepkili diye arınmaktan vaz mı geçelim, arınmadan kurultaya gitmem

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AKP kararıyla CHP'nin Genel Başkanlık koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından yapılan kurultay çağrılarına "tedbir" gerekçesiyle mesafeli durduğu belirtiliyor. Ancak Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, asıl nedenin partide kapsamlı bir "tasfiye" ve "arınma" isteği olduğunu aktarıyor.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kurultay tartışması sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin tutumuna ilişkin yeni değerlendirmeler gündeme geldi.

Muharrem Sarıkaya'nın Yetkin Report'ta aktardığına göre, Özgür Özel'in 12 Temmuz'da kurultay yapılması için yeterli imzanın toplandığını açıklamasına karşın Kılıçdaroğlu, mevcut koşullarda kurultaya gidilmesine sıcak bakmıyor.

Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'i konuk aldığı canlı yayında İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüler ortaya çıkınca tepkiler üzerine 20 Aralık 2021’de Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği’nden istifa etmişti. Ancak Sarıkaya 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren yeniden Habertürk’te köşe yazıları yazmaya başlamıştı. TMSF, Habertürk'ü devralmasının ardından Sarıkaya işten çıkarıldı.

‘Parti arınmadan kurultaya gitmem’

Sarıkaya'nın Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan aktardığına göre, Kılıçdaroğlu kurultay kapısını tamamen kapatmıyor ancak önce partide "arınma" süreci yürütülmesi gerektiğini savunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine, "Kurultaya gitmeyeceğim demiyorum ki, tedbir olduğu sürece, bu şartlarda gidemeyiz diyorum" dediği aktarıldı. Aynı kaynaklara göre Kılıçdaroğlu, "Parti kirlilikten arınmadan, hırsızlar partiden temizlenmeden kurultaya gidilmesi doğru mu?" değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun, bazı isimlerin mal varlıklarının araştırıldığını belirterek "Bir ay içinde hepsi ortaya çıkar" dediği de belirtiliyor.

‘Kirli insanlara partiyi mi bırakalım?’

Sarıkaya'nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, CHP'nin tarihsel olarak "ahlaki üstünlüğünü" koruduğunu savunarak, partinin yeniden aynı çizgiye çekilmesi gerektiğini düşünüyor.

Kılıçdaroğlu'nun, "Biz partiyi tekrar kirli insanlara bırakırsak, para karşılığı delege alıp satanların kirli oyunlarına teslim edersek, arınmayı nasıl başaracağız?" dediği aktarıldı.

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun, bazı kişilerin nasıl zenginleştiğini açıklayacağını, "villaları kimin aldığını" tek tek duyuracağını söylediği de belirtiliyor.

‘Erdoğan'ın kontrolüne niye gireyim?’

Kılıçdaroğlu'nun, kendisine yöneltilen "Erdoğan ile diyalog" eleştirilerine de yanıt verdiği aktarıldı.

Sarıkaya'nın bildirdiğine göre Kılıçdaroğlu, "Ben Erdoğan'ın kontrolüne niye gireyim?" diyerek bu eleştirileri reddederken, daha önce "müzakere değil mücadele" vurgusu yaptığını hatırlattığı ve iktidara yönelik eleştirilerini sürdürdüğünü söylediği belirtildi.

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