Kılıçdaroğlu: Tek adam rejimini sandık yoluyla ortadan kaldıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda konuştu. "Başta ekonomik sorunlar olmak üzere ülkemizin tüm sorunlarını birlikte çözeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Hakkın, hukukun, adaletin bir kişinin iki dudağı arasında olduğu bu baskıcı dönemin sonu yaklaşmaktadır" şeklinde konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejimini dünyaya örnek olacak şekilde demokrasi ve sandık yoluyla ortadan kaldıracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hep beraber yapacağız" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: