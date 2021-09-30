Kılıçdaroğlu, Tarım Kalkınma Zirvesi'nde konuştu: Faizleri ilk bir haftada sileceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da bugün başlayan ve üç gün sürecek olan CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katıldı.

Kılıçdaroğlu zirvede "İlk yapacağımız iş, ilk bir haftada, çiftçinin ister bankalardan ister tarım kredi kooperatifinden aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. Bitti. Faiz yok, anaparayı da makul bir şekilde alacağız. İki, hiçbir çiftçinin üretim araçları asla ve asla borcu ne olursa olsun haczedilmeyecek. Yüreğimi yakan şu fotoğraf var. Çiftçi haczedilen ve kamyona yüklenen traktörünü arkadan seyrediyor. Bu büyük bir insanlık dramıdır. Kişinin elinden traktörünü aldın, ya bu insan ne ekecek? Ekecek, üretecek ki borcunu ödesin. Ne söylemiştim, eğer copla bir şeyi yönetmeye çalışıyorsanız başarılı olamazsınız. Aklı kullanmanız lazım. Çiftçinin taban fiyatı. Planlama yapacağız. Çiftçi bir yıl önceden neyi ve ne kadar ekeceğini bilecek. Kaçtan satacağını da bilecek. Maliyeti, ziraat odaları veya bu konudaki birlikleri çağıracağız. Sulu veya susuz arazi, ne ekiyorsan bunun maliyeti nedir. Bütün bunların maliyetini çıkaracağız. Makul bir kar koyacağız. Biz devlet olarak senin ürününü şu taban fiyatla garanti ediyoruz. Bir yıl önceden bileceksin" diye konuştu.