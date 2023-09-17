Kılıçdaroğlu talimat verdi: İzmir kongresinde yaşananlar araştırılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir İl Kongresi'nde yaşanan olayları çıkaranların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması için talimat verdi.

Dün gerçekleştirilen CHP İzmir İl Kongersi'nde, çarşaf ve blok listeyle seçime gitmek isteyen gruplar arasında arbede çıkmış ve toplantıya ara verilmişti.

CHP, kongrede yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, olağan İzmir il kongremizde kamuoyuna yansıyan ve parti kültürümüz ile bağdaşmayan olayları çıkartanların araştırılması ve gerekli işlemlerin yapılması talimatı vermiştir" denildi.