Kılıçdaroğlu: Suriyelileri davul zurnayla uğurlayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı Hatay EXPO 2021 Ankara tanıtım toplantısında konuştu.

Hatay'da 900 bin Suriyeli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "En geç iki yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi davul zurnayla, kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleriyle kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz" dedi.

Hatay'ın tarihinden ve ülke topraklarına dahil ediliş süreçlerinden bahseden Kılıçdaroğlu aynı zamanda Hatay'ın ülke turizmi açısından önemini de vurguladı. Toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanları'nın yanı sıra CHP milletvekilleri de katıldı.

Cumhuriyetin ikinci yüz yılını demokrasi ile taçlandıracaklarını ve bunu da Millet İttifakı ile yapacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, Hatay'ı eski görkemli günlerine döndüreceklerini söyledi.