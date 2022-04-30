Kılıçdaroğlu Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesine ilişkin planını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da üniversitelilerle bir araya geldiği etkinlikte Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
ANKA'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu, geri gönderme planlarını şöyle açıkladı:
- Bunların Türkiye’de kalmaları ve sayılarının çok yüksek olması Türkiye içinde bir risk aslında; onlar için de bir risk, bunun düzelmesi lazım. Bu insanların kendi ülkelerinde, kendi kültürleri içinde, özgürce ve can güvenlikleri sağlanarak kendi ülkelerinde yaşamaları gerekiyor.
- Bunun için nasıl bir yol, yöntem izlenmeli? Bizim düşündüğümüz yol, yöntem şöyle: Bir; Suriye ile biz hemen oturacağız, barışacağız.
- Karşılıklı büyükelçilikler açacağız. Türkiye’deki Suriyeliler nedir, hangi pozisyondalar ve bunlar kendi ülkelerine hangi koşullarda gelebilirler, buradan tekrar Suriye’ye gittikleri zaman acaba orada can ve mal güvenlikleri sağlanacak mı, yoksa bunlar tekrar bir savaş ortamının içinde mi kendilerini bulacaklar?
- İlk büyükelçilikler açıldıktan sonra oturup konuşacağız ve tekrar kendi ülkelerine dönmeleri için can ve mal güvenliklerini sağlaması ile ilgili oturacağız, bir sözleşeme yapacağız. Bu sözleşme Suriye ve Türkiye arasında değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler’in de devreye girmesini isteyeceğiz.